قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البريد المصري يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا

شرطة جنوب إفريقيا
شرطة جنوب إفريقيا
محمد على

قالت الشرطة إن مسلحين قتلوا سبعة أشخاص في بلدة خارج مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا في وقت مبكر من صباح السبت في حادث يُعتقد أنه مرتبط بالابتزاز.

يُعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعي التي هزت البلاد المنهكة من الجريمة والتي يبلغ عدد سكانها 63 مليون نسمة.

وقالت الشرطة في بيان لها: "تجري الشرطة تحقيقاً في حادث إطلاق نار في ماريكانا أسفر عن مقتل سبعة أشخاص - امرأة واحدة وستة رجال تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عاماً".

وأصيب ثلاثة أشخاص أيضاً في الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليل بقليل، والذي يُعتقد أنه مرتبط بالابتزاز في المنطقة، بحسب ما ورد.

وقالت الشرطة: "فر المشتبه بهم من مكان الحادث، ولم يتم إلقاء القبض على أحد"، مضيفة أنه تم إطلاق عملية بحث واسعة النطاق وأن التحقيقات لا تزال جارية.

تواجه جنوب أفريقيا، الدولة الأكثر تصنيعاً في القارة، مشكلة الجريمة والفساد المستشريين اللذين تحركهما شبكات منظمة.

وبحسب بيانات الشرطة، فقد قُتل حوالي 63 شخصاً يومياً في المتوسط ​​بين شهري يوليو وسبتمبر من العام الماضي.

أسفر حادثا إطلاق نار جماعي منفصلان في ديسمبر، اقتحم خلالهما مسلحون نزلاً وحانة، عن مقتل عشرات الأشخاص، بينهم عدد من الأطفال.

وقع هجوم يوم السبت في منطقة كيب فلاتس بالمدينة، والتي تشتهر بعنف العصابات، حيث تم تسجيل أكثر من 2000 جريمة قتل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

عمليات إطلاق النار الجماعي مسلحين الشرطة مدينة كيب تاون جنوب إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: المنصة الرقمية توفر 389 ترخيصًا و460 خدمة رقمية

رقائق الحوسبة المتقدمة

كوريا الجنوبية تقلل من أثر تعريفة أمريكية 25% على رقائق الحوسبة المتقدمة

معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية

22 يناير..بدء النسخة الثالثة من معرض تعميق التصنيع المحلي

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد