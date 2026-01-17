مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا

قالت الشرطة إن مسلحين قتلوا سبعة أشخاص في بلدة خارج مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا في وقت مبكر من صباح السبت في حادث يُعتقد أنه مرتبط بالابتزاز.

يُعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعي التي هزت البلاد المنهكة من الجريمة والتي يبلغ عدد سكانها 63 مليون نسمة.

وقالت الشرطة في بيان لها: "تجري الشرطة تحقيقاً في حادث إطلاق نار في ماريكانا أسفر عن مقتل سبعة أشخاص - امرأة واحدة وستة رجال تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عاماً".

وأصيب ثلاثة أشخاص أيضاً في الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليل بقليل، والذي يُعتقد أنه مرتبط بالابتزاز في المنطقة، بحسب ما ورد.

وقالت الشرطة: "فر المشتبه بهم من مكان الحادث، ولم يتم إلقاء القبض على أحد"، مضيفة أنه تم إطلاق عملية بحث واسعة النطاق وأن التحقيقات لا تزال جارية.

تواجه جنوب أفريقيا، الدولة الأكثر تصنيعاً في القارة، مشكلة الجريمة والفساد المستشريين اللذين تحركهما شبكات منظمة.

وبحسب بيانات الشرطة، فقد قُتل حوالي 63 شخصاً يومياً في المتوسط ​​بين شهري يوليو وسبتمبر من العام الماضي.

أسفر حادثا إطلاق نار جماعي منفصلان في ديسمبر، اقتحم خلالهما مسلحون نزلاً وحانة، عن مقتل عشرات الأشخاص، بينهم عدد من الأطفال.

وقع هجوم يوم السبت في منطقة كيب فلاتس بالمدينة، والتي تشتهر بعنف العصابات، حيث تم تسجيل أكثر من 2000 جريمة قتل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.