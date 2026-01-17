مظاهرات حاشدة بالدنمارك ضد مخططات ترامب ..أوقفوا التدخل في جرينلاند

من المقرر تنظيم مظاهرات حاشدة في أنحاء الدنمارك وجرينلاند اليوم السبت للاحتجاج على مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

أشار آلاف الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنهم يعتزمون المشاركة في المسيرات والتجمعات التي تنظمها الجمعيات الجرينلاندية في كوبنهاجن، وآرهوس، وألبورج، وأودنسه، والعاصمة الجرينلاندية نوك.

وقالت جمعية "واجوت"، وهي جمعية لسكان جرينلاند في الدنمارك، على موقعها الإلكتروني: "الهدف هو إرسال رسالة واضحة وموحدة عن احترام ديمقراطية جرينلاند وحقوق الإنسان الأساسية".

وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب تحذير ترامب يوم الجمعة بأنه "قد يفرض تعريفة جمركية" على الدول التي تعارض خططه للاستيلاء على جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك.

من المقرر أن تبدأ المظاهرة في نوك الساعة الرابعة مساءً (15:00 بتوقيت جرينتش)، احتجاجًا على "مخططات الولايات المتحدة غير القانونية للسيطرة على جرينلاند"، حسبما أفاد المنظمون. وسيتوجه المتظاهرون إلى القنصلية الأمريكية حاملين أعلام جرينلاند.

كان من المقرر أن يبدأ تجمع كوبنهاجن في الساعة 12:00 ظهرًا (11:00 بتوقيت جرينتش)، وأن يتوقف خارج السفارة الأمريكية في العاصمة الدنماركية بعد حوالي ساعة.