أبرز مباريات اليوم السبت 17-1-2026 والقنوات الناقلة
عمرها 27 يوما.. وفاة رضيعة بسبب البرد القارس في غزة
لبست النقاب ودعيت له باقتناع .. شمس البارودي توجه رسالة الى إعلامية شهيرة
سقف فوائد بطاقات الائتمان يهز بورصة وول ستريت بعد طلب ترامب المفاجئ
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17-1-2026.. عيار21 بكام؟
امتحانات الشهادة الإعدادية | تأخر وصول الأسئلة للجنة بالعمرانية ومطالب بتعويض الوقت
القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا
مظاهرات حاشدة بالدنمارك ضد مخططات ترامب ..أوقفوا التدخل في جرينلاند
رغم إجراءات التأمين|جروبات الغش تنشر إجابات امتحانات الإعدادية بتليجرام بعد تداول الأسئلة
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية المكيفة والروسية اليوم السبت 17يناير 2026
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
أخبار العالم

مظاهرات حاشدة بالدنمارك ضد مخططات ترامب ..أوقفوا التدخل في جرينلاند

محمد على

من المقرر تنظيم مظاهرات حاشدة في أنحاء الدنمارك وجرينلاند اليوم السبت للاحتجاج على مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

أشار آلاف الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنهم يعتزمون المشاركة في المسيرات والتجمعات التي تنظمها الجمعيات الجرينلاندية في كوبنهاجن، وآرهوس، وألبورج، وأودنسه، والعاصمة الجرينلاندية نوك.

وقالت جمعية "واجوت"، وهي جمعية لسكان جرينلاند في الدنمارك، على موقعها الإلكتروني: "الهدف هو إرسال رسالة واضحة وموحدة عن احترام ديمقراطية جرينلاند وحقوق الإنسان الأساسية".

وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب تحذير ترامب يوم الجمعة بأنه "قد يفرض تعريفة جمركية" على الدول التي تعارض خططه للاستيلاء على جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك.

من المقرر أن تبدأ المظاهرة في نوك الساعة الرابعة مساءً (15:00 بتوقيت جرينتش)، احتجاجًا على "مخططات الولايات المتحدة غير القانونية للسيطرة على جرينلاند"، حسبما أفاد المنظمون. وسيتوجه المتظاهرون إلى القنصلية الأمريكية حاملين أعلام جرينلاند.

كان من المقرر أن يبدأ تجمع كوبنهاجن في الساعة 12:00 ظهرًا (11:00 بتوقيت جرينتش)، وأن يتوقف خارج السفارة الأمريكية في العاصمة الدنماركية بعد حوالي ساعة.

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
