قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم إجراءات التأمين|جروبات الغش تنشر إجابات امتحانات الإعدادية بتليجرام بعد تداول الأسئلة
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية المكيفة والروسية اليوم السبت 17يناير 2026
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان
تقاسم عوائد الاقتصاد الأزرق.. معاهدة الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي تدخل حيز التنفيذ
انسحاب قوات قسد من مدينة دير حافر بالكامل.. والجيش السوري ينتشر
جامعة القاهرة توقّع جزاءات رادعة بحق بعض الطلاب لمخالفتهم القيم والأعراف الجامعية
مجلس السلام فى غزة.. أمريكا تطرح توسيع الفكرة ليشمل أوكرانيا وفنزويلا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
أمريكا وإيطاليا تؤكدان ضرورة التعاون لدعم استقرار الشرق الأوسط
دعاء للميت في آخر أيام شهر رجب.. 6 كلمات تفرش قبره بفراش الجنة
سعر الدولار اليوم السبت فى البنوك المصرية 17-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس السلام فى غزة.. أمريكا تطرح توسيع الفكرة ليشمل أوكرانيا وفنزويلا

ترامب
ترامب
أ ش أ

طرح مسؤولون أمريكيون فكرة توسيع نطاق "مجلس السلام" الخاص بغزة، الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليشمل بؤر توتر أخرى مثل أوكرانيا وفنزويلا، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية. 


 أعرب دبلوماسيون غربيون وعرب عن مخاوفهم بشأن فكرة منح الهيئة الناشئة تفويضاً موسعاً للوساطة في مناطق بعيدة عن الشرق الأوسط، بحسب الصحيفة البريطانية. 


وقال شخص اطلع على الفكرة إنه يعتقد أن إدارة ترامب تنظر إلى مجلس السلام “كبديل محتمل للأمم المتحدة... نوع من الهيئة الموازية غير الرسمية للتعامل مع صراعات أخرى خارج غزة”


وقد أدى الاقتراح بتوسيع تفويض المجلس إلى زيادة قلق الحكومات الأخرى بشأن المصادقة على الهيئة التي يسيطر عليها ترامب، والتي كانت تهدف في الأصل إلى مساعدة الجيب الفلسطيني المحطم (قطاع غزة) بعد حرب استمرت عامين بين إسرائيل وحماس.


ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي عربي قوله: "هناك حذر في المنطقة فيما يتعلق بـ [هذه الفكرة]"، مضيفاً أن الموضوع تمت مناقشته بين المسؤولين الإقليميين، وتابع: "هذا ليس إجراءً طبيعياً".
وقال مسؤول أمريكي أمس الجمعة إن التخطيط لمجلس السلام يركز على الصراع بين إسرائيل وغزة ولم يتوسع إلى ما هو أبعد من ذلك حتى تلك اللحظة.


وفي منشور له في اليوم السابق، أعلن الرئيس ترامب أن المجلس قد "تُشكل" وأن عضويته — المتوقع أن تتكون من قادة عالميين آخرين — سيتم الكشف عنها "قريباً".
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "أستطيع أن أقول بكل يقين إنه أعظم وأرقى مجلس تم تجميعه في أي وقت وفي أي مكان".


ولا تزال العديد من التفاصيل حول كيفية عمل المجلس غير واضحة، بما في ذلك تشكيلته الدقيقة والتفويض القانوني الذي سيعمل بموجبه خارج الشرق الأوسط. وكان قد تم التصريح له رسمياً بالإشراف على المرحلة الانتقالية في غزة بعد الحرب بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية أول من أورد فكرة توسيع نطاق اختصاص المجلس. وقال مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع إن دعوات وُجهت لأعضاء محتملين في المجلس يوم الأربعاء، لكنهم لم يحددوا هوياتهم.


وقال البيت الأبيض: "العالم أجمع يريد أن يكون جزءاً من جهد الرئيس ترامب التاريخي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وأي إعلانات عن عضوية مجلس السلام ستصدر عن الرئيس مباشرة".
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على فكرة توسيع تفويض "مجلس السلام".


ويهدف المجلس إلى أن يكون خطوة حاسمة في الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة ترامب للسلام في غزة. وستتم إدارة الشؤون اليومية للجيب من قبل لجنة تقنية فلسطينية يشرف عليها نيكولاي ملادينوف، وزير الدفاع البلغاري والمبعوث الأممي السابق.


وقال دبلوماسيون إن مسؤولين أمريكيين طرحوا فنزويلا، التي تعيش حالة من الاضطراب منذ القبض على نيكولاس مادورو هذا الشهر، كمجال مستقبلي للوساطة من قبل المجلس.


وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال مسؤول رفيع في كييف مشارك في المناقشات مع الولايات المتحدة إن مجلسا منفصلا للسلام — يترأسه ترامب أيضا — كان جزءاً مهماً من المقترحات لإنهاء الحرب الروسية.
وقال المسؤول: "حالياً، يُقترح إنشاء هذا المجلس المحدد خصيصاً للحالة الأوكرانية الروسية".


وأضافوا أن هذا المجلس — الذي يضم ممثلين عن أوكرانيا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي وروسيا — سيراقب ويضمن تنفيذ مقترح السلام المكون من 20 نقطة والذي وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "جاهز بنسبة 90 % ".


وقال المسؤول أيضاً إن الولايات المتحدة لم تحدد ما إذا كان هذا المجلس سيخضع لإشراف هيئة أوسع.

البيت الأبيض ترامب مجلس السلام وزارة الخارجية الأمريكية مجلس الأمن إسرائيل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

ترشيحاتنا

الأمن الأمريكي

قاضية تأمر ببطلان حركات إدارة هجرة ترامب في مينيابوليس

جزيرة جرينلاند

مسئول أمريكي: الدنمارك لا تستطيع السيطرة على جزيرة جرينلاند

ترامب ومسعد بولس

مسعد بولس: ترامب يسعى لمنع نشوب صراع عسكري كبير بين مصر وإثيوبيا

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد