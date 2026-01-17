مجلس السلام فى غزة.. أمريكا تطرح توسيع الفكرة ليشمل أوكرانيا وفنزويلا

طرح مسؤولون أمريكيون فكرة توسيع نطاق "مجلس السلام" الخاص بغزة، الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليشمل بؤر توتر أخرى مثل أوكرانيا وفنزويلا، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.



أعرب دبلوماسيون غربيون وعرب عن مخاوفهم بشأن فكرة منح الهيئة الناشئة تفويضاً موسعاً للوساطة في مناطق بعيدة عن الشرق الأوسط، بحسب الصحيفة البريطانية.



وقال شخص اطلع على الفكرة إنه يعتقد أن إدارة ترامب تنظر إلى مجلس السلام “كبديل محتمل للأمم المتحدة... نوع من الهيئة الموازية غير الرسمية للتعامل مع صراعات أخرى خارج غزة”



وقد أدى الاقتراح بتوسيع تفويض المجلس إلى زيادة قلق الحكومات الأخرى بشأن المصادقة على الهيئة التي يسيطر عليها ترامب، والتي كانت تهدف في الأصل إلى مساعدة الجيب الفلسطيني المحطم (قطاع غزة) بعد حرب استمرت عامين بين إسرائيل وحماس.



ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي عربي قوله: "هناك حذر في المنطقة فيما يتعلق بـ [هذه الفكرة]"، مضيفاً أن الموضوع تمت مناقشته بين المسؤولين الإقليميين، وتابع: "هذا ليس إجراءً طبيعياً".

وقال مسؤول أمريكي أمس الجمعة إن التخطيط لمجلس السلام يركز على الصراع بين إسرائيل وغزة ولم يتوسع إلى ما هو أبعد من ذلك حتى تلك اللحظة.



وفي منشور له في اليوم السابق، أعلن الرئيس ترامب أن المجلس قد "تُشكل" وأن عضويته — المتوقع أن تتكون من قادة عالميين آخرين — سيتم الكشف عنها "قريباً".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "أستطيع أن أقول بكل يقين إنه أعظم وأرقى مجلس تم تجميعه في أي وقت وفي أي مكان".



ولا تزال العديد من التفاصيل حول كيفية عمل المجلس غير واضحة، بما في ذلك تشكيلته الدقيقة والتفويض القانوني الذي سيعمل بموجبه خارج الشرق الأوسط. وكان قد تم التصريح له رسمياً بالإشراف على المرحلة الانتقالية في غزة بعد الحرب بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية أول من أورد فكرة توسيع نطاق اختصاص المجلس. وقال مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع إن دعوات وُجهت لأعضاء محتملين في المجلس يوم الأربعاء، لكنهم لم يحددوا هوياتهم.



وقال البيت الأبيض: "العالم أجمع يريد أن يكون جزءاً من جهد الرئيس ترامب التاريخي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وأي إعلانات عن عضوية مجلس السلام ستصدر عن الرئيس مباشرة".

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على فكرة توسيع تفويض "مجلس السلام".



ويهدف المجلس إلى أن يكون خطوة حاسمة في الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة ترامب للسلام في غزة. وستتم إدارة الشؤون اليومية للجيب من قبل لجنة تقنية فلسطينية يشرف عليها نيكولاي ملادينوف، وزير الدفاع البلغاري والمبعوث الأممي السابق.



وقال دبلوماسيون إن مسؤولين أمريكيين طرحوا فنزويلا، التي تعيش حالة من الاضطراب منذ القبض على نيكولاس مادورو هذا الشهر، كمجال مستقبلي للوساطة من قبل المجلس.



وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال مسؤول رفيع في كييف مشارك في المناقشات مع الولايات المتحدة إن مجلسا منفصلا للسلام — يترأسه ترامب أيضا — كان جزءاً مهماً من المقترحات لإنهاء الحرب الروسية.

وقال المسؤول: "حالياً، يُقترح إنشاء هذا المجلس المحدد خصيصاً للحالة الأوكرانية الروسية".



وأضافوا أن هذا المجلس — الذي يضم ممثلين عن أوكرانيا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي وروسيا — سيراقب ويضمن تنفيذ مقترح السلام المكون من 20 نقطة والذي وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "جاهز بنسبة 90 % ".



وقال المسؤول أيضاً إن الولايات المتحدة لم تحدد ما إذا كان هذا المجلس سيخضع لإشراف هيئة أوسع.