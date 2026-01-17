أمريكا وإيطاليا تؤكدان ضرورة التعاون لدعم استقرار الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، ضرورة التعاون بين بلديهما لاستمرار دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزيران لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب بيان صادر عن نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، ونشرته وزارة الخارجية.



وناقش الوزيران الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال المفاوضات.



كما تطرق الجانبان إلى مناقشة الأوضاع المتعلقة بفنزويلا، وكذلك أهمية التعاون بين الولايات المتحدة وإيطاليا في مكافحة المخدرات.

وفى سياق متصل أشاد خافيير كولومينا الممثل الخاص لسكرتير عام حلف "الناتو" لشئون الجوار الجنوبي، بدور مصر في تحقيق الاستقرار وبناء السلام في منطقة الشرق الأوسط.. وقال: "إن مصر هي شريك لحلف شمال الأطلنطي في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وثمن كولومينا - بحسب بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة للناتو في بروكسل - ما وصفه بـ "الدبلوماسية المصرية النشطة والمتفاعلة" مع مختلف القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة في إطار من الاتزان الاستراتيجي المحكم واحترام سيادة الدول ومصالحها الوطنية.

وكان مسؤول حلف شمال الأطلنطي خافيير كولومينا قد اختتم اليوم زيارة رسمية للقاهرة بدأت في 12 من الشهر الجاري أجرى خلالها محادثات مهمة مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج حول قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد كولومينا - خلال اللقاء - اعتزاز حلف "الناتو" بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد مع مصر والجاري العمل على تطويرها حاليا.



تجدر الإشارة إلى أن مسؤول حلف "الناتو" قام بزيارة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والذي يعد شريكا لحلف شمال الأطلنطي على صعيد التدريب والتعليم، كما التقى خافيير كولومينا بالسفير حسام زكي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتم تبادل الرؤى حول آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود الواجبة لخفض التصعيد.