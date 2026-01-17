قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم إجراءات التأمين|جروبات الغش تنشر إجابات امتحانات الإعدادية بتليجرام بعد تداول الأسئلة
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية المكيفة والروسية اليوم السبت 17يناير 2026
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان
تقاسم عوائد الاقتصاد الأزرق.. معاهدة الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي تدخل حيز التنفيذ
انسحاب قوات قسد من مدينة دير حافر بالكامل.. والجيش السوري ينتشر
جامعة القاهرة توقّع جزاءات رادعة بحق بعض الطلاب لمخالفتهم القيم والأعراف الجامعية
مجلس السلام فى غزة.. أمريكا تطرح توسيع الفكرة ليشمل أوكرانيا وفنزويلا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
أمريكا وإيطاليا تؤكدان ضرورة التعاون لدعم استقرار الشرق الأوسط
دعاء للميت في آخر أيام شهر رجب.. 6 كلمات تفرش قبره بفراش الجنة
سعر الدولار اليوم السبت فى البنوك المصرية 17-1-2026
تقارير أمريكية: عدد قتلى احتجاجات إيران تجاوز 3 آلاف شخص

محمد على

أفاد نشطاء حقوقيون، يوم السبت، بمقتل أكثر من 3000 شخص في الاحتجاجات التي عمت إيران ، في حين سُجّل "ارتفاع طفيف للغاية" في نشاط الإنترنت في البلاد بعد انقطاع دام ثمانية أيام.

وقالت منظمة"هرانا" الأمريكية إنها تحققت من 3090 حالة وفاة، من بينها 2885 متظاهراً، بعد أن ذكر سكان أن حملة القمع بدت وكأنها قد أخمدت الاحتجاجات بشكل عام في الوقت الراهن، وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بوقوع المزيد من الاعتقالات.

وقال عدد من السكان الذين تواصلت معهم وكالة رويترز إن العاصمة طهران تشهد هدوءاً نسبياً منذ أربعة أيام. 

وأضاف السكان، أن طائرات مسيرة كانت تحلق فوق المدينة، لكن لم ليس هناك أي مؤشرات على احتجاجات كبيرة يومي الخميس والجمعة.

اندلعت الاحتجاجات في 28 ديسمبر بسبب المصاعب الاقتصادية، وتصاعدت إلى مظاهرات واسعة النطاق تطالب بإنهاء الحكم.

 وبلغت ذروتها في أعمال عنف جماعي أواخر الأسبوع الماضي. 

ووفقاً لجماعات معارضة ومسؤول إيراني، قُتل أكثر من 2000 شخص في أسوأ اضطرابات داخلية منذ الثورة الإيرانية عام 1979. 

ونشرت مجموعة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس" على موقع "إكس" تقريراً جاء فيه: "تشير المقاييس إلى ارتفاع طفيف جداً في الاتصال بالإنترنت في إيران " بعد 200 ساعة من انقطاع الخدمة.

 وأضافت المجموعة أن الاتصال ظل عند حوالي 2% من المستويات المعتادة.

وقال عدد من الإيرانيين في الخارج على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم تمكنوا من مراسلة مستخدمين مقيمين داخل إيران في وقت مبكر من صباح السبت.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد باتخاذ "إجراءات صارمة" إذا أعدمت إيران المتظاهرين، إن قادة طهران ألغوا عمليات الإعدام الجماعي.

ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "أُقدّر بشدة إلغاء جميع عمليات الإعدام المقررة (أكثر من 800 عملية)، من قِبل القيادة الإيرانية. شكرًا لكم!".

