تقارير أمريكية: عدد قتلى احتجاجات إيران تجاوز 3 آلاف شخص

أفاد نشطاء حقوقيون، يوم السبت، بمقتل أكثر من 3000 شخص في الاحتجاجات التي عمت إيران ، في حين سُجّل "ارتفاع طفيف للغاية" في نشاط الإنترنت في البلاد بعد انقطاع دام ثمانية أيام.

وقالت منظمة"هرانا" الأمريكية إنها تحققت من 3090 حالة وفاة، من بينها 2885 متظاهراً، بعد أن ذكر سكان أن حملة القمع بدت وكأنها قد أخمدت الاحتجاجات بشكل عام في الوقت الراهن، وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بوقوع المزيد من الاعتقالات.

وقال عدد من السكان الذين تواصلت معهم وكالة رويترز إن العاصمة طهران تشهد هدوءاً نسبياً منذ أربعة أيام.

وأضاف السكان، أن طائرات مسيرة كانت تحلق فوق المدينة، لكن لم ليس هناك أي مؤشرات على احتجاجات كبيرة يومي الخميس والجمعة.

اندلعت الاحتجاجات في 28 ديسمبر بسبب المصاعب الاقتصادية، وتصاعدت إلى مظاهرات واسعة النطاق تطالب بإنهاء الحكم.

وبلغت ذروتها في أعمال عنف جماعي أواخر الأسبوع الماضي.

ووفقاً لجماعات معارضة ومسؤول إيراني، قُتل أكثر من 2000 شخص في أسوأ اضطرابات داخلية منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

ونشرت مجموعة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس" على موقع "إكس" تقريراً جاء فيه: "تشير المقاييس إلى ارتفاع طفيف جداً في الاتصال بالإنترنت في إيران " بعد 200 ساعة من انقطاع الخدمة.

وأضافت المجموعة أن الاتصال ظل عند حوالي 2% من المستويات المعتادة.

وقال عدد من الإيرانيين في الخارج على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم تمكنوا من مراسلة مستخدمين مقيمين داخل إيران في وقت مبكر من صباح السبت.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد باتخاذ "إجراءات صارمة" إذا أعدمت إيران المتظاهرين، إن قادة طهران ألغوا عمليات الإعدام الجماعي.

ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "أُقدّر بشدة إلغاء جميع عمليات الإعدام المقررة (أكثر من 800 عملية)، من قِبل القيادة الإيرانية. شكرًا لكم!".