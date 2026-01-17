دولة أوربية تعلن إرسال عسكري واحد إلى جرينلاند لحماية الجزيرة

صرح وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، أن بلاده سترسل ضابطًا واحدًا إلى جرينلاند للمشاركة في مهمة استطلاعية دولية على الجزيرة.

وعبر منصة "إكس" قال :اعتبارًا من يوم الاثنين 19 يناير ستشارك بلادنا في المهمة الاستطلاعية الدولية في جرينلاند.

وأضاف : ولهذا الغرض، سترسل وزارة الدفاع ضابطًا واحدًا إلى المنطقة القطبية.

وفي وقت لاحق ؛ بيّنت وزارة الدفاع الألمانية أن الدول الأوروبية المشاركة في المهمة الاستطلاعية لا تناقش حاليًا مساهمة كل دولة بشكل محدد في ضمان أمن الجزيرة، مشيرة إلى أن هدف المهمة هو الحصول على صورة شاملة عن الوضع على الأرض لإجراء مزيد من المفاوضات والتخطيط داخل الناتو.

فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا إلى إن جرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.

فيما أصدرت السلطات الدنماركية والجرينلاندية تحذيرات شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين توقعهم احترام سلامة أراضيهم المشتركة.