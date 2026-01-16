تهديد غير مسبوق.. ترامب يلوّح بالانسحاب من حلف الناتو بسبب جرينلاند

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن موقفه من حلف شمال الأطلسي "الناتو"؛ حال رفض ضم الولايات المتحدة لجزيرة جرينلاند الدنماركية.

ترامب يهدد بالانسحاب من الناتو

وفي حديثه للصحفيين قبل مغادرته إلى مارالاجو بولاية فلوريدا الأمريكية، سُئل ترامب، عما إذا كان سينسحب من حلف الناتو إذا لم يُسهم ذلك في ضم جرينلاند؟؛ فأجاب: حسنًا، سنرى، لقد كان حلف الناتو يتعامل معنا بشأن جرينلاند، ونحن في أمسّ الحاجة إليها؛ لأمننا القومي.

ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الرئيس ترامب، إنه يدرس فرض تعريفات جمركية جديدة على الدول التي تعارض طموحه في ضم جرينلاند.

وقال ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض، ركزت على الرعاية الصحية: "قد أفرض تعريفات جمركية على الدول التي لا توافق على ضم جرينلاند؛ لأننا نحتاج جرينلاند، نحتاجها لأمننا القومي، لذا قد أفعل ذلك".

وأدلى ترامب بهذا التصريح، وهو يستذكر استخدام التعريفات الجمركية؛ لإجبار دول أخرى على التعاون في خطة لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة.

وأثارت مساعي ترامب للسيطرة على جرينلاند، غضبًا واسعًا في الدول الأوروبية، التي تخشى أن تؤدي هذه الخطوة إلى توتر العلاقات.