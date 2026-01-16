ماتشادو تتفق مع ترامب على إجراء انتخابات فنزويلية جديدة.. قريبا

وصفت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو المرحلة الانتقالية الجارية بعبارات مبهمة، ولم تحدد أي مواعيد نهائية للانتخابات التي قد تعرقل خطط إدارة ترامب لتحقيق الاستقرار في البلاد.

لكن زعيمة المعارضة أعربت عن ثقتها بأنه في نهاية هذه العملية، ستُستعاد الديمقراطية وسيبرز اقتصاد فنزويلا كـ"المعجزة الحقيقية لأمريكا اللاتينية"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون من الصعب على ماتشادو تولي القيادة لأنها "لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل البلاد"، وبينما أشار إلى دعمه لإجراء انتخابات جديدة، لم يحدد أي موعد زمني.

يُعتقد على نطاق واسع أن حزب ماتشادو قد فاز في انتخابات 2024 التي رفضها مادورو.

قالت ماتشادو بالإسبانية ردًا على سؤال حول مشاركة الرئيسة الفنزويلية المؤقتة: "لن أتكهن. أنا أتحدث فقط عن الحقائق. أعتقد أن لدى القضاء الأمريكي معلومات كافية بشأن ديلسي رودريجيز".

وأضافت: "من الواضح جدًا وضعها".

وعندما سُئلت عما إذا كانت تخشى أن تؤدي تصريحات ترامب بأنه يعمل مع رودريجيز إلى استمرار النظام الحالي، أجابت ماتشادو بأنها تشعر بأن رودريجيز "تنفذ الأوامر فقط".