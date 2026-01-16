أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم العفو عن حاكمة بورتوريكو السابقة، واندا فاسكيز.

وكانت فاسكيز أقرت بذنبها في أغسطس الماضي في قضية تتعلق بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، في قضية اتحادية تورط فيها أيضاً، بحسب السلطات، عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصرفي فنزويلي.

وكان من المقرر النطق بالحكم عليها في وقت لاحق من هذا شهر يناير الجاري، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وكان المدعون الفيدراليون يطالبون بسجنها لمدة عام ولم يكن المسؤول الذي أكد نية العفو مخولاً بالكشف عن الخبر بالاسم، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته اليوم الجمعة.

وتُعد فاسكيز أول حاكمة سابقة لبورتوريكو تُقر بذنبها في جريمة، وتحديداً قبولها تبرعاً من أجنبي لحملتها الانتخابية عام 2020.