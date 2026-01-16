فين إير الفنلندية تعلق رحلاتها في المجال الجوي العراقي

أعلنت شركة "فين إير الفنلندية للطيران"، اليوم الجمعة، تعليق رحلاتها في المجال الجوي العراقي حتى إشعار آخر.

وفي السياق نفسه، علّقت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى البحرين وسط التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وكانت الشركة البريطانية قد أوقفت رحلاتها إلى البحرين في يونيو الماضي قبل أن تطلق إيران صواريخ على قاعدة في قطر.

وأجبر الهجوم الذي وقع العام الماضي قطر والدول المجاورة على إغلاق مجالها الجوي، مما أدى إلى اضطراب كبير في حركة شركات الطيران الدولية.

يُذكر أن خط الخطوط الجوية البريطانية إلى البحرين يعمل منذ أكثر من 90 عامًا، وكانت أول رحلة تجارية لطائرة الكونكورد الأسرع من الصوت، التي تقاعدت الآن، من مطار هيثرو إلى البحرين عام 1976.

وبدأت شركة إمبريال إيرويز، وهي شركة سابقة للخطوط الجوية البريطانية، رحلاتها عام 1932، وكانت تتوقف في البحرين في طريقها إلى الهند عندما كانت المملكة محمية بريطانية.