رضا بهلوي: الجمهورية الإسلامية ستسقط وسأعود إلى إيران

أكد نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي، يوم الجمعة أن الجمهورية الإسلامية ستسقط، معتبراً أنّ السؤال المطروح هو "متى، وليس إذا؟".

وقال نجل شاه إيران السابق خلال مؤتمر صحفي في الولايات المتحدة إنه "سيعود" إلى إيران التي غادرها قبل زهاء خمسة عقود.

وأشار بهلوي إلى أنه لا يزال يؤمن بوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المساعدة قادمة للشعب الإيراني، رغم عدم اتخاذ الولايات المتحدة أي إجراء.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد فقد ثقته بالرئيس الأمريكي، قال بهلوي: "أعتقد أن الرئيس ترامب رجل يفي بوعوده. وكما قلت سابقاً، كم من الأيام قد يستغرق الأمر؟ لا أحد يعلم. نأمل أن يكون ذلك قريباً. ولكن كما قلت سابقاً، بغض النظر عن اتخاذ إجراء أم لا، ليس أمامنا نحن الإيرانيين خيار سوى مواصلة النضال".