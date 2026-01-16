قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
100 ألف جنيه.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للضريبة العقارية
رضا بهلوي يطالب الولايات المتحدة باستهداف الحرس الثوري الإيراني
رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
تشاد: الدعم السريع قتلت 7 جنود في اشتباكات على الحدود مع السودان
مناهضة الاحتلال: اجتماعات القاهرة بارقة أمل لوقف الحرب وبدء إعمار غزة
ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط
القمة العالمية للحكومات 2026 تنطلق بأبوظبي بمشاركة 35 رئيس دولة و500 وزير الشهر المقبل
من الشعراوي إلى السادات ورشدي أباظة | صاحب معرض سيارة إمام الدعاة يكشف مواصفاتها.. وهذه حكاية مركبات أخرى لزعماء وفنانين
تصعيد إسرائيلي واسع في وسط وجنوب غزة.. قصف مكثف ونسف منازل واستهداف مناطق النازحين
رضا بهلوي: الجمهورية الإسلامية ستسقط وسأعود إلى إيران
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
أخبار العالم

رضا بهلوي: الجمهورية الإسلامية ستسقط وسأعود إلى إيران

رضا بهلوي
رضا بهلوي
قسم الخارجي

أكد نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي، يوم الجمعة أن الجمهورية الإسلامية ستسقط، معتبراً أنّ السؤال المطروح هو "متى، وليس إذا؟".

وقال نجل شاه إيران السابق خلال مؤتمر صحفي في الولايات المتحدة إنه "سيعود" إلى إيران التي غادرها قبل زهاء خمسة عقود.

وأشار بهلوي إلى أنه لا يزال يؤمن بوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المساعدة قادمة للشعب الإيراني، رغم عدم اتخاذ الولايات المتحدة أي إجراء.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد فقد ثقته بالرئيس الأمريكي، قال بهلوي: "أعتقد أن الرئيس ترامب رجل يفي بوعوده. وكما قلت سابقاً، كم من الأيام قد يستغرق الأمر؟ لا أحد يعلم. نأمل أن يكون ذلك قريباً. ولكن كما قلت سابقاً، بغض النظر عن اتخاذ إجراء أم لا، ليس أمامنا نحن الإيرانيين خيار سوى مواصلة النضال".

