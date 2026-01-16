ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة إنه يدرس فرض تعريفات جمركية جديدة على الدول التي تعارض طموحه في ضم جرينلاند.

ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند

وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض ركزت على الرعاية الصحية: "قد أفرض تعريفات جمركية على الدول التي لا توافق على ضم جرينلاند، لأننا نحتاج جرينلاند، نحتاجها لأمننا القومي. لذا قد أفعل ذلك".

وأدلى ترامب بهذا التصريح وهو يستذكر استخدام التعريفات الجمركية لإجبار دول أخرى على التعاون في خطة لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة.

وأثارت مساعي ترامب للسيطرة على جرينلاند غضبًا واسعًا في الدول الأوروبية، التي تخشى أن تؤدي هذه الخطوة إلى توتر العلاقات عبر الأطلسية الراسخة.

وقد بدأت بعض الدول بإرسال قوات إلى الجزيرة القطبية شبه المستقلة، والتي تُعد حاليًا جزءًا من الدنمارك.

وزار ممثلون عن جرينلاند والدنمارك البيت الأبيض هذا الأسبوع لعقد اجتماعات لم تسفر عن نتائج حاسمة بشأن خطط ترامب.