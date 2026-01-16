استشهاد طـ.ـفل فلسطيني في غزة برصاص جيش الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الجمعة باستشهاد طفل في غزة، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

استشهاد طفل فلسطيني في غزة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص صوب الطفل محمد رائد البراوي (16 عاما)، ما أدى لإصابته برصاصة في الرأس، واستشهاده على الفور.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، كشفت مصادر طبية فلسطينية أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة، ارتفعت إلى 71,455 شهيدا، والإصابات إلى 171,347، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023.

وأكدت وكالة "وفا" إصابة صياد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في بحر مدينة خان يونس جنوب القطاع، إضافة إلى إصابة حرجة برصاص الاحتلال في منطقة قيزان النجار في المدينة.