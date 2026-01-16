تمديد اتفاقية التعاون بين اليابان والولايات المتحدة في البحث والتطوير العلمي والتقني

وقعت حكومتا اليابان والولايات المتحدة الأمريكية بروتوكول تمديد اتفاقية التعاون في البحث والتطوير في مجالي العلوم والتكنولوجيا"، اليوم الجمعة، في طوكيو.



ووقع البروتوكول كل من أونيشي يويهي، نائب وزير الخارجية الياباني، وآرون سنايب، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في اليابان، وذلك وفق بيان للخارجية اليابانية.



وبموجب توقيع هذا البروتوكول، تم تمديد فترة سريان الاتفاقية، التي كان من المقرر أن تنتهي في 19 يناير، لمدة تسعة أشهر اعتبارًا من 20 يناير.



وتم توقيع اتفاقية التعاون بين حكومتي اليابان والولايات المتحدة في مجالي العلوم والتكنولوجيا لأول مرة عام 1988، بهدف تعزيز التعاون في البحث والتطوير عبر مجموعة واسعة من المجالات التكنولوجية والعلمية. وتسمح الاتفاقية بتبادل المعرفة والخبرات والموارد بين البلدين، مما يعزز قدراتهما في مجالات مثل الفضاء والطاقة والذكاء الصناعي.

ومع تمديد الاتفاقية بموجب البروتوكول الموقع في يناير 2026، يستمر التعاون الوثيق بين البلدين في دفع الابتكار العلمي والتكنولوجي وتوسيع نطاق المشاريع المشتركة، مما يعكس التزامهما بالتقدم التكنولوجي المشترك وتعزيز التفاعل العلمي على المستوى الدولي.