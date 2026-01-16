قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
المغربي جلال جيد حكما لمباراة مصر ونيجيريا
كل ما تريد معرفته عن كشف مجمع سكني أثري متكامل للرهبان
كانوا نايمين والسخان انفجر.. جيران ضحايا تسرب الغاز يكشفون سبب الوفاة
قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متحدثا عن ناصر ومصر الحبيبة .. علي شعث: لجنة غزة لإعادة الأمل وبناء الإنسان

قطاع غزة خلال الحرب
قطاع غزة خلال الحرب
الديب أبوعلي

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إن تشكيل اللجنة يمثل خطوة بالغة الأهمية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية أرادت أن تكون اللجنة حلقة وصل حقيقية بين قطاع غزة والضفة الغربية من أجل تحقيق الحلم الوطني الفلسطيني.

وأوضح شعث، في لقاء خاص مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اللجنة تتكون من 15 شخصية فلسطينية مهنية وفنية معتدلة، يتمتع أعضاؤها بتاريخ طويل من العمل التنموي والإغاثي والإنساني داخل القطاع، مشددًا على أن جميع أعضاء اللجنة، ومن بينهم رئيسها، يعملون بصفتهم الفنية بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

وأضاف أن اللجنة تضع الإنسان الفلسطيني على رأس أولوياتها، وتسعى في المرحلة المقبلة إلى إعادة الأمل بعد عامين من الحرب، والعمل على رسم البسمة على شفاه أطفال ونساء ورجال قطاع غزة، بالتوازي مع الالتزام ببناء اقتصاد وطني فلسطيني يخدم صمود المواطنين.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 38 مستشفى خلال الحرب على القطاع، ما فاقم من حجم الكارثة الإنسانية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أعضاء اللجنة يحملون وطنهم داخلهم أينما كانوا، وأن فلسطين حاضرة في وجدانهم وعملهم اليومي.

وفي سياق متصل، أعرب شعث عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته، ولكافة الدول التي قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني قدر المستطاع، مثمنًا بشكل خاص الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

واستحضر شعث الدور التاريخي لمصر، مشيرًا إلى أن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وفر نحو 10 آلاف منحة لتعليم أبناء قطاع غزة، وهو ما أسهم في بناء الإنسان الفلسطيني، لافتًا إلى أن القطاع يضم اليوم نحو 20 جامعة.

واختتم رئيس اللجنة تصريحاته بتوجيه الشكر إلى «مصر الحبيبة» على ما قدمته وتقدمه باستمرار للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن دعم القاهرة سيظل ركيزة أساسية في مسيرة الصمود وإعادة الإعمار.
 

الدكتور علي شعث علي شعث اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة قطاع غزة إدارة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين دونالد ترامب جمال عبد الناصر إعادة الإعمار الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

معرض سلع

محافظ الدقهلية: استمرار الأسعار المخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس

إحالة ممتهم للجنايات

إحالة المتهم بقتل صغاره الثلاثة بالمنيا إلى محكمة الجنايات

رمد المنصوره

محافظ الدقهلية: مستشفى رمد المنصورة تتصدر عمليات زراعة القرنية خلال عام

بالصور

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد