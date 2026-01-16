قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القمة العالمية للحكومات 2026 تنطلق بأبوظبي بمشاركة 35 رئيس دولة و500 وزير الشهر المقبل
من الشعراوي إلى السادات ورشدي أباظة | صاحب معرض سيارة إمام الدعاة يكشف مواصفاتها.. وهذه حكاية مركبات أخرى لزعماء وفنانين
تصعيد إسرائيلي واسع في وسط وجنوب غزة.. قصف مكثف ونسف منازل واستهداف مناطق النازحين
رضا بهلوي: الجمهورية الإسلامية ستسقط وسأعود إلى إيران
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أرقام صادمة للركام في غزة .. 7 سنوات لإزالة 60 مليون طن من الأنقاض

الركام في غزة
الركام في غزة
ناصر السيد

أفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، في بيان صدر يوم الجمعة عقب زيارة لغزة، أن إزالة الأنقاض من القطاع قد تستغرق قرابة عقد من الزمن.

الركام في غزة

وقال موريرا دا سيلفا: "من المرجح أن تستغرق إزالة هذا الركام أكثر من سبع سنوات. عند المرور عبر طرق لا نهاية لها من الأنقاض، يكون حجم الدمار هائلاً. منازل ومدارس وعيادات وطرق وشبكات مياه وكهرباء سُوّيت بالأرض أو تضررت بشدة".

وادعى موريرا دا سيلفا أن هناك أكثر من 60 مليون طن من الأنقاض في غزة، وهو ما يكفي لملء ما يقرب من 3000 سفينة حاويات، ويكفي أن يكون كل شخص في غزة محاطًا بما معدله 30 طنًا منها.

وأضاف أن الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم.

قال: "إنّ قسوة ظروف الشتاء والأمطار الغزيرة هذا الأسبوع تُضاعف معاناة الناس ويأسهم. فالناس منهكون، ومصدومون، ومثقلون بالهموم".

معاناة أطفال غزة

وأضاف: "بالنسبة للأطفال، تُحدّد الخسارة والصدمة حياتهم اليومية. ومع انقطاعهم عن الدراسة للعام الثالث على التوالي، يُواجهون خطر أن يصبحوا جيلاً ضائعاً، فجراحهم - الجسدية والنفسية - يصعب شفاؤها مع مرور كل يوم".

ويقول مسؤول أممي إن غزة تُعاني من أزمة وقود وأوضح موريرا دا سيلفا أن الوقود هو العنصر الأكثر أهمية في المساعدات الإنسانية المطلوبة في قطاع غزة.

وأضاف: "الوقود هو عصب العمليات الإنسانية في قطاع غزة. فبدونه، لا تستطيع المستشفيات تقديم الرعاية الصحية المنقذة للحياة، وتتوقف شبكات المياه والصرف الصحي، ولا يُمكن توزيع المساعدات الغذائية، كما أن الاتصالات والنقل لفرق الاستجابة للطوارئ ستكون مُعرّضة للخطر".

وقال: "أدعو إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر والممرات، بما في ذلك استئناف إيصال المساعدات مباشرةً عبر "الممر الأردني" إلى غزة". 

كما دعا إلى السماح بدخول "المواد ذات الاستخدام المزدوج"، وهي مواد تحظرها إسرائيل لاحتمال استخدامها في صناعة الأسلحة أو لأغراض حربية أخرى من قِبل حماس.

أرقام صادمة للركام في غزة 60 مليون طن من الأنقاض خورخي موريرا دا سيلفا إزالة الأنقاض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

ارشيفيه

العثور على جـ.ـثة شخص متوفى منذ 3 أيام بإحدى قرى الدقهلية

معرض سلع

محافظ الدقهلية: استمرار الأسعار المخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس

إحالة ممتهم للجنايات

إحالة المتهم بقتل صغاره الثلاثة بالمنيا إلى محكمة الجنايات

بالصور

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد