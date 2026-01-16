قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
المغربي جلال جيد حكما لمباراة مصر ونيجيريا
كل ما تريد معرفته عن كشف مجمع سكني أثري متكامل للرهبان
كانوا نايمين والسخان انفجر.. جيران ضحايا تسرب الغاز يكشفون سبب الوفاة
قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر
مقاتلة أمريكية إف-35 تختفي عن الرادار قبالة سواحل اليابان

اختفت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأمريكي قبالة سواحل اليابان من على شاشات الرادار في منطقة الساحل الياباني قرب مدينة أوموري بعد إرسالها إشارة استغاثة. 

اختفاء مقاتلة أمريكية إف-35

وأكد موقع فلايت رادار 24 أن طائرة لوكهيد مارتن إف-35 إيه لايتنينغ 2 انطلقت من الجزء الشمالي لبحر اليابان، وعبرت الأراضي اليابانية باتجاه الشرق جنوب أوموري، ثم اتجهت شمال شرق. 

وأضاف أنه في حوالي الساعة 6:09 صباحًا بتوقيت موسكو، اختفت الطائرة من على شاشات الرادار، وقبل اختفائها، أرسلت الطائرة المقاتلة الرمز 7700، وهو رمز يُستخدم للإشارة إلى حالة طوارئ. ولم ترد حتى الآن معلومات إضافية حول أسباب الحادث ومصير الطاقم. 

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية في 29 ديسمبر أن طائرة ركاب تابعة لشركة رايان إير، كانت متجهة من برمنجهام إلى تينيريفي، اضطرت للعودة أدراجها في منتصف الرحلة بعد حالة طوارئ، ما أدى إلى حالة من الذعر على متنها. 

ووصف أحد الركاب ما كان يحدث داخل الطائرة بأنه "مشهد من فيلم رعب".

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

صورة أرشيفية

غدا بشمال سيناء.. انطلاق الأسبوع الـ40 لأطفال المحافظات الحدودية أهل مصر

محافظ الغربية

العبور الآمن لأهالي المحلة| منظومة إشارات ذكية.. ممرات مشاة فسفورية بشارع البحر.. وتوجيهات من محافظ الغربية

سيارة الشيخ الشعراوي

حكاية إعلان سيارة الشعراوي في معرض سيارات بالمنوفية لبيعها.. ما القصة؟

بالصور

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

