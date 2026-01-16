مقاتلة أمريكية إف-35 تختفي عن الرادار قبالة سواحل اليابان

اختفت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأمريكي قبالة سواحل اليابان من على شاشات الرادار في منطقة الساحل الياباني قرب مدينة أوموري بعد إرسالها إشارة استغاثة.

اختفاء مقاتلة أمريكية إف-35

وأكد موقع فلايت رادار 24 أن طائرة لوكهيد مارتن إف-35 إيه لايتنينغ 2 انطلقت من الجزء الشمالي لبحر اليابان، وعبرت الأراضي اليابانية باتجاه الشرق جنوب أوموري، ثم اتجهت شمال شرق.

وأضاف أنه في حوالي الساعة 6:09 صباحًا بتوقيت موسكو، اختفت الطائرة من على شاشات الرادار، وقبل اختفائها، أرسلت الطائرة المقاتلة الرمز 7700، وهو رمز يُستخدم للإشارة إلى حالة طوارئ. ولم ترد حتى الآن معلومات إضافية حول أسباب الحادث ومصير الطاقم.

