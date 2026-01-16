بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى

توفى السيد هادي السيستاني، شقيق المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات مدينة قم الإيرانية.

ونعى السيستاني شقيقه في رسالة باللغة الفارسية تضمنت مشاعر الأخوة والدعاء له بالشفاء العاجل، مشيداً بمكانته العلمية والدينية.

يذكر أن زوجة السيستاني، توفيت في شهر سبتمبر الماضي، وأعلنت العتبات المقدسة في بيان رسمي على صفحتها في منصة "إكس"، أن الفقيدة "انتقلت إلى جوار ربها الكريم".

وكانت عقيلة السيستاني تعاني من مرض عضال خلال السنوات الأخيرة، خضعت على إثره للعلاج في أحد المشافي، قبل أن تتدهور حالتها الصحية بشكل حاد في الساعات الأخيرة.