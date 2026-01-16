الرئيس السوري يزور ألمانيا الثلاثاء القادم

أفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور برلين يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أظهر جدول أعمال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.



ومن جانبه ؛ قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن المستشار فريدريش ميرتس سيناقش قضايا من بينها عودة المواطنين السوريين إلى بلادهم خلال اجتماعه مع الرئيس الشرع في برلين يوم الثلاثاء.

وأضاف "لدينا رغبة في تعزيز العلاقات، وإذا جاز التعبير، بدء صفحة جديدة مع الحكومة السورية الجديدة. لدينا العديد من القضايا المهمة التي يجب التعامل معها... ومنها على سبيل المثال عودة السوريين إلى وطنهم".



فيما قالت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية إن “الرئيس الشرع سيلتقي الرئيس الاتحادي الألماني في قصر بلفيو بالعاصمة برلين، لإجراء محادثات رسمية وبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين".

وكان ميرتس قد وجه دعوة إلى الشرع في نوفمبر الماضي، من أجل التباحث معه حول مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا.