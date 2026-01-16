قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السوري يزور ألمانيا الثلاثاء القادم

رئيس سوريا
رئيس سوريا
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور برلين يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أظهر جدول أعمال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.


ومن جانبه ؛ قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن المستشار فريدريش ميرتس سيناقش قضايا من بينها عودة المواطنين السوريين إلى بلادهم خلال اجتماعه مع الرئيس الشرع في برلين يوم الثلاثاء.

وأضاف  "لدينا رغبة في تعزيز العلاقات، وإذا جاز التعبير، بدء صفحة جديدة مع الحكومة السورية الجديدة. لدينا العديد من القضايا المهمة التي يجب التعامل معها... ومنها على سبيل المثال عودة السوريين إلى وطنهم".


فيما قالت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية إن “الرئيس الشرع سيلتقي الرئيس الاتحادي الألماني في قصر بلفيو بالعاصمة برلين، لإجراء محادثات رسمية وبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين".

وكان ميرتس قد وجه دعوة إلى الشرع في نوفمبر الماضي، من أجل التباحث معه حول مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا.

