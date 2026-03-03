الجيش الإسرائيلي: قضينا على جنود تابعين للنظام الإيراني

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قضى على جنود تابعين للنظام الإيراني، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيدبأن السفارة الأمريكية في الرياض أعلنت إغلاقا مؤقت عقب تعرضها لهجوم إيراني فجر اليوم.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تمتلك إمدادات غير محدودة تقريبا من الأسلحة.

وأشار ترامب إلى أن الإمدادات من هذه الأسلحة أصبحت غير محدودة تقريبا، ويمكن خوض الحروب إلى الأبد وبنجاح كبير باستخدام هذه الإمدادات فقط، لأنها أفضل من أفضل أسلحة الدول الأخرى.





أما بالنسبة للأسلحة عالية الجودة، فأوضح ترامب أن الإمدادات منها جيدة ولكنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، مع وجود كميات كبيرة إضافية من هذه الأسلحة مخزنة في دول نائية.





وانتقد ترامب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، متهما إياه بأنه أنفق وقته وأموال البلاد في منح المساعدات لأوكرانيا بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وبأنه تبرع بالكثير من الأسلحة فائقة الجودة مجانا لصالح زيلينسكي دون أن يكلف نفسه عناء استبدالها.





وأكد ترامب أنه تمكن خلال ولايته الأولى من إعادة بناء الجيش وما زال مستمرا في ذلك، مشددا على أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونا كافيا من الأسلحة وهي مستعدة لتحقيق نصر ساحق.