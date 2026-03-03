قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: انسحابي من اتفاق أوباما منع إيران من امتلاك سلاح نووي
قفزة حادة في أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا بعد إغلاق مراكز الطيران الخليجية
موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان 2026 في جميع محافظات مصر
كندا.. سفارة جديدة تغلق أبوابها في السعودية
الخارجية الأمريكية تأمر بإجلاء موظفيها من 3 دول إضافية
ترامب: ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض سيتضح "قريبا"
بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران.. إسقاط طائرة مسيرة من طراز هرمس بمدينة خميني شهر

إسقاط طائرة مسيرة - أرشيفي
إسقاط طائرة مسيرة - أرشيفي
محمود نوفل

أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة من طراز هرمس بمدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان وسط البلاد.

وفي وقت لاحق، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، مقطع فيديو، يُظهر إسقاط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فوق إيران.

ووفقًا لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أُسقطت الطائرة المسيرة فوق خرم آباد.

وحددت "تسنيم"، الطائرة المسيرة، بأنها من طراز “هيرميس 450”، على الرغم من أن اللقطات تُظهر على ما يبدو طائرة مسيرة من طراز “هيرون”.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن سلاح الجو، غارات، على مقر وزارة الاستخبارات الإيرانية في العاصمة طهران، بالإضافة إلى قصف مقرات قيادة ومعسكرات تابعة لقوى الأمن الداخلي والتي تتولى المسؤولية عن قمع الاحتجاجات ضد النظام.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أنه هاجم أكثر من 10 مقرات قيادة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، وهي “جهاز الاستخبارات الرئيسي للنظام الإيراني”، بالإضافة إلى “مقر قيادة لفيلق القدس”.

إيران الحرس الثوري إسقاط مسيرة مسيرة من طراز هرمس محافظة أصفهان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأمريكي يهنيء بلغاريا بعيدها الوطني

وزير الخارجية الأمريكي يهنيء بلغاريا بعيدها الوطني

المركزي الأوروبي: حرب مطولة في الشرق الأوسط قد تشعل التضخم وتضغط على النمو

المركزي الأوروبي: إطالة مدة الحرب بالشرق الأوسط يشعل التضخم ويضغط على النمو

الدولار

صعود الدولار بعد ضربات إيران يعيد تأكيد مكانته كملاذ آمن عالمي

بالصور

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

جفاف العين فى رمضان.. 3 أعراض لا تغفلها

جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟ مفاجآت علمية قد لا تعرفها

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟.. طبيب يكشف الحقيقة

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد