أخبار العالم

الصين تلجأ لمجلس الأمن لوقف الحرب على إيران

الصين
الصين
محمود نوفل


أكدت وزارة الخارجية الصينية أنه من غير المقبول أن تشن أمريكا وإسرائيل هجمات على إيران خلال المحادثات ، داعية  إلى وقف الحرب في إيران والعودة إلى طاولة الحوار.

وقالت الخارجية الصينية في بيان لها : العدوان الأمريكي الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي ويجب أن يعترض العالم عليه.

وأشارت الخارجية الصينية إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية في إيران توسع الصراع في الشرق الأوسط.


وقالت الخارجية الصينية: نؤكد أهمية احترام سيادة الأراضي الإيرانية وندين هجمات إسرائيل على إيران وخاصة التي استهدفت مدرسة طلاب

وأضافت: الملف النووي الإيراني ينبغي أن يعالج عبر الحوار والمحادثات بما يحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية

كماحثت الخارجية الصينية جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية ومنع اتساع رقعة الحرب ، مشيرة إلى أن بكين ستواصل لعب دور بناء بما في ذلك دعم العدالة في مجلس الأمن الدولي والسعي لتحقيق السلام ووقف الحرب.

وتابعت الخارجية الصينية: ندعم العودة إلى الحوارات ونعارض الأعمال الأحادية ونؤكد أهمية الحفاظ على العبور الآمن لمضيق هرمز للحفاظ على الاقتصاد العالمي.

وأمضت الخارجية الصينية: نعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية ونؤكد أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد وسنفعل ما بوسعنا من أجل ضمان أمن الطاقة

وختمت الخارجية الصينية: لا يمكن قبول استخدام القوة بشكل عشوائي.

وفي وقت لاحق ؛ أعربت الصين عن بالغ معارضتها وإدانتها للهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران، والذي أسفر عن مقتل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي.

ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية القول إن الهجوم على إيران وقتل "المرشد" ، يشكلان انتهاكا جسيما لسيادة إيران وأمنها، مضيفا أنه يهدد أيضا أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.

وأضاف المتحدث أن الصين تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، وعدم تصعيد الوضع المتوتر، وبذل جهود مشتركة للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

الصين أمريكا إسرائيل إيران منطقة الشرق الأوسط

