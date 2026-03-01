وزيرا خارجيتي الصين وروسيا يبحثان الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران

أجرى وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الأحد، محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بمبادرة من الأخير، بشأن الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال وانج، وهو أيضا عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعا طارئا، يوم السبت، بمبادرة من الصين وروسيا، لبحث الوضع الراهن في إيران. وفق وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وشدد على أن شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران خلال المفاوضات الإيرانية الأمريكية "أمر غير مقبول"، مضيفاً أنه من غير المقبول أيضا قتل زعيم دولة ذات سيادة والتحريض على تغيير الحكومة.

وأوضح وزير الخارجية الصيني، أن موقف بكين من الوضع في إيران، هو وقف فوري للعمليات العسكرية ومنع انتشار الحرب وامتدادها، ومنع خروج الوضع عن السيطرة، مؤكدا على أن الصين تولي أهمية بالغة لأمن دول الخليج، وتدعمها في ممارسة ضبط النفس.

من جانبه، قال لافروف، إن الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران؛ قوضت بشكل خطير الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف لافروف أن روسيا تتفق مع الصين في الموقف، وهي على استعداد لتعزيز التنسيق والتواصل مع الجانب الصيني لتوجيه رسالة واضحة عبر منصات مثل الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون، تدعو إلى وقف فوري للحرب والعودة إلى المفاوضات الدبلوماسية.