مبعوث أميركي يبحث مع الرئيس السوري تطورات حلب والمسار الانتقالي

قال المبعوث الأميركي توم براك إنه عقد لقاء في دمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ومسؤولين من فريقهما، نيابة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، بهدف بحث التطورات الأخيرة في حلب ومسار المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأوضح براك، عبر منصة "إكس"، أن واشنطن ترى في المرحلة الحالية "فرصة مفصلية" لإعادة بناء دولة سورية موحدة تتعامل باحترام مع جميع مكوناتها العربية والكردية والدرزية والمسيحية والعلوية والتركمانية والآشورية وتمنحهم مشاركة حقيقية داخل مؤسسات الحكم والأمن.



وأكد المبعوث الأميركي أن الولايات المتحدة ترحب بـ"التحول التاريخي" في سوريا، وتدعم جهود الحكومة الجديدة لتعزيز الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتلبية تطلعات السوريين إلى السلام والازدهار.



وأضاف براك أن واشنطن دعمت لسنوات الجهود الرامية لهزيمة تنظيم داعش وتعزيز الاستقرار في شمال وشرق سوريا، مشيراً إلى أن تضحيات قوات سوريا الديمقراطية كانت "حاسمة" في تحقيق تلك المكاسب.



وفي هذا السياق، جددت الحكومة السورية بحسب براك الالتزام باتفاق مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية، والذي يضع إطاراً لدمج تلك القوات ضمن مؤسسات الدولة بطريقة تحفظ الحقوق الكردية وتعزز وحدة البلاد.



وأعرب براك عن قلق بلاده من التطورات الأخيرة في حلب التي "تتناقض" مع بنود الاتفاق، داعياً جميع الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية فوراً والعودة للحوار في إطار اتفاقي 10 مارس و1 أبريل 2025.



كما أكد استعداد فريق وزير الخارجية الأميركي لتسهيل انخراط بناء بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، بما يؤدي إلى عملية دمج مسؤولة واحترام سيادة سوريا وبناء جيش وطني واحد.



وختم براك بالتأكيد على أن الهدف الأميركي النهائي يتمثل في "سوريا موحّدة وذات سيادة، تعيش بسلام داخلياً ومع جوارها، وتكفل العدالة والفرص لجميع مواطنيها"، داعياً دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم هذا المسار.