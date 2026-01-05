قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اختطافهما من فنزويلا.. محكمة نيويورك تعين محاميا لمادورو وزوجته
الكلاب الضالة| خطة حكومية شاملة لمواجهة خطر السعار.. تفاصيل
الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
تحديث بطاقة التموين 2026 .. الرابط و الخطوات والشروط
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

أصدر المكتب الإعلامي في قصر الشعب السوري بيانًا رسميًا وضع حدًا للشائعات المتداولة بشأن اختفاء أحمد الشرع أو تعرضه لأي إصابة، وذلك عقب تأجيل الكلمة المتلفزة التي كان من المقرر أن يلقيها الرئيس السوري الانتقالي.

وأكد البيان أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة، موضحًا أن تأجيل الخطاب جاء نتيجة اعتبارات ومقتضيات استراتيجية تفرضها طبيعة المرحلة الحالية، وما تتطلبه من ترتيب الأولويات الوطنية والتعامل مع ملفات حساسة تتعلق بأمن البلاد واستقرارها.

وشدد المكتب الإعلامي على أن أحمد الشرع يتمتع بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة، ويواصل أداء مهامه الوطنية والقيادية بشكل طبيعي من مكتبه داخل قصر الشعب، حيث يشرف بصورة مباشرة على مختلف الملفات السيادية، ويتابع عن كثب الجهود الرامية إلى حماية أمن سوريا والحفاظ على استقرارها.
 

وأضاف البيان أن القيادة السورية الانتقالية تعمل في هذه المرحلة وفق رؤية مدروسة تراعي التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن أي قرارات أو تأجيلات تتعلق بالظهور الإعلامي تصب في مصلحة الدولة العليا ولا تعكس أي طارئ صحي أو أمني.

واختتم المكتب الإعلامي بيانه بدعوة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشددًا على أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة هي المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة المتعلقة بالشأن الرئاسي.

