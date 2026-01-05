اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

أعلن المكتب الإعلامي لقصر الشعب في دمشق في تصريح غامض، تأجيل خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع إلى وقت لاحق لأسباب استراتيجية وظرف فنية و تقنية طارئة.

وفي وقت سابق، حذر الجيش الإسرائيلي من مخطط إيراني يستهدف تصفية الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في ظل بيئة أمنية وصفها بأنها شديدة التوتر وغير مستقرة في دمشق.

وكشف موقع والا العبري، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن التحذيرات طُرحت خلال سلسلة من مناقشات أمنية مغلقة تناولت تهديدات مباشرة تطال قيادات بارزة في سوريا.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن إيران تتعاون مع جهات معادية أخرى لتنفيذ عملية اغتيال تستهدف الشرع، ما يفرض عليه تكثيف الإجراءات الأمنية وبذل جهود كبيرة لحماية نفسه وترسيخ استقرار نظامه، ويأتي ذلك بالتزامن مع فتح قنوات اتصال بين إسرائيل وسوريا، وتصاعد التوترات الإقليمية.

وأكدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن دروس هجوم السابع من أكتوبر تفرض الإصرار على استمرار وجود الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، معتبرة هذا الوجود “درعا أساسيا” لحماية التجمعات السكنية على طول الحدود.

وذكرت المصادر ، أن مناقشات رفيعة المستوى جرت خلال الأشهر الماضية بقيادة وزير الدفاع وبمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين، وانتهت بقرار واضح بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية، بما في ذلك جبل الشيخ.

وكشفت المصادر ، أن السياسة الإسرائيلية في سوريا تقوم على تقسيم مسرح العمليات إلى ثلاث مناطق رئيسية: الأولى منطقة أمنية على خط التماس لحماية الحدود والمجتمعات الإسرائيلية، والثانية منطقة أمنية بعمق يصل إلى نحو 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية لمنع تمركز الجماعات المسلحة، أما الثالثة فهي منطقة نفوذ تمتد من جنوب السويداء إلى أطراف دمشق، وتُعد منطقة منزوعة السلاح تخضع للرقابة لمنع إدخال أسلحة متطورة أو إقامة قواعد عسكرية معادية.

وفي السياق ذاته، أبدى مسؤولون في الإدارة الأمريكية تساؤلات بشأن عدم توسع الجيش الإسرائيلي في السيطرة على مساحات أكبر داخل سوريا، ورد مسؤول إسرائيلي بأن الهدف ليس السيطرة على السكان المحليين، بل إنشاء منطقة أمنية تحمي الجبهة الداخلية الإسرائيلية وتتيح تقديم دعم أفضل للدروز في منطقة جبل الدروز.