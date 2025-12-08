عيد تحرير سوريا.. الرئيس الفلسطيني يبعث رسالة إلى أحمد الشرع

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يوم الاثنين برسالة تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة الذكرى الأولى لعيد تحرير سوريا.

سقوط نظام الأسد

وتحل اليوم الاثنين الثامن من ديسمبر الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد الذي فر إلى موسكو مع أسرته بعد وصول الفصائل المسلحة إلى العاصمة دمشق، وتمكنهم من الحق بعد اندلاع الاشتباكات المسلحة مع الجيش السوري الذي انسحب من مواقعة بإدلب وحلب وغيرها من المناطق.

تحرير سوريا

وقال الرئيس الفلسطيني في برقية التهنئة: "يسعدنا أن نتقدم، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، لفخامتكم ومن خلالكم للشعب السوري الشقيق، بأحر تهانينا الأخوية لمناسبة إحيائكم للذكرى الأولى لتحرير الجمهورية العربية السورية"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضاف أبو مازن : "ندعو الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الوطنية عليكم وأنتم تنعمون بالصحة والتوفيق، وعلى سوريا وحكومتها وشعبها بالمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار".