فاينانشيال تايمز: توني بلير لن يكون جزءا من "مجلس السلام" لإدارة غزة

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لن يرأس "مجلس السلام" الذي سيدير قطاع غزة ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد مصدر مقرب من بلير الخبر للصحيفة، مدعيًا أن الزعيم البريطاني سيشارك في اللجنة التنفيذية التي ستعمل تحت مظلة "مجلس السلام"، ووفقًا للتقرير، الذي يستند إلى مصادر مطلعة، فإن السبب هو معارضة عدة دول إسلامية.

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أن المرحلة الأولى من اتفاق السلام بشأن قطاع غزة، على وشك الانتهاء.

اتفاق غزة

وزعم نتيناهو، في كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي، أن حركة حماس تنتهك وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت به القناة الـ12 الإسرائيلية.

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية على طاولة الكنيست، وهذه بداية عملية تاريخية لدمج الجمهور الأرثوذكسي المتشدد في الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي وأجهزة الأمن.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، التقى نتنياهو بسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في اجتماع وصفه بـ"العاجل"، حضره أيضًا ممثل نتنياهو في المقر الأمريكي بكريات غات، مايكل أيزنبرغ، في توثيق نادر لمشاركته.