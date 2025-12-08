الإسكان: الانتهاء من 55% بمشروع سكن لكل المصريين1

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يعمل خلال الفترة الحالية، على تنفيذ 60 ألف وحدة سكنية خضراء مطابقة لمعايير الاستدامة وموفرة للطاقة، إلى جانب 20 ألف وحدة إضافية سيتم طرحها في المرحلة المقبلة.

وقالت مي عبد الحميد، خلال تصريحات لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه تم الانتهاء من أكثر من 55% من مشروع "سكن لكل المصريين1"، مؤكدة أنه يتبقى نحو 78 ألف وحدة في مراحل التشطيب، وسيتم العمل على تسليمها بشكل متتابع.

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم طرح 8 إعلانات ضمن البرنامج الجديد، مؤكدة أنه تقدم لها أكثر من 2 مليون و350 ألف مواطن، ما يعكس حجم الإقبال الكبير على المبادرة السكنية الأضخم في مصر.