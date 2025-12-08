موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة في يناير

يترقب أكثر من 11 مليون من أصحاب المعاشات ، موعد صرف معاشات شهر ديسمبر حيث، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد الصرف، لأصحاب المعاشات والمستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025 كبداية رسمية لصرف معاشات الشهر الجديد اي بعد بعد يومين، على أن تستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر المقبل ، لضمان حصول جميع المستحقين على أموالهم دون أي معوقات أو تزاحم أمام منافذ الصرف المختلفة.



وأكدت الهيئة أن صرف المعاشات سيتم بدءا من الشهر المقبل مع توافر السيولة النقدية الكاملة في جميع ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

كما أوضحت الهيئة أن جميع المستحقات تم تحويلها مسبقًا بشكل إلكتروني إلى الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، ليتمكن كل مستفيد من صرف معاشه في أي وقت يناسبه دون الحاجة للانتظار أو الوقوف في الطوابير.



صرف معاشات ديسمبر 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة متنوعة من قنوات صرف المعاشات لتناسب احتياجات جميع الفئات، وتشمل ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM): يمكن من خلالها السحب على مدار 24 ساعة في اليوم، مع توافر السيولة بشكل دائم.

مكاتب البريد المصري: تستقبل المواطنين وفق جداول زمنية محددة، مع تطبيق نظم حديثة لتنظيم حركة الصرف ومنع التكدس.

فروع البنوك الحكومية والخاصة: المشاركة في منظومة الصرف الإلكتروني، لتوفير خدمة آمنة وسريعة لأصحاب المعاشات.

المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات: تتيح إمكانية السحب الفوري أو الدفع الإلكتروني، في إطار خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع الخدمات الرقمية.

وأكدت الهيئة أن جميع قنوات الصرف مؤمنة ومجهزة بالكامل، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المقار والمكاتب لحماية المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

حقيقة الزيادة في يناير 2026

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.

وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.

زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

سيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا، وليس كل المعاشات.

وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.



خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

استمرارًا لجهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الإلكترونية، وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاش من خلال موقعها الرسمي دون الحاجة إلى التوجه لأي فرع.

ويمكن للمواطنين معرفة تفاصيل معاشاتهم الشهرية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط: https://nosi.gov.eg اختيار خدمة "الاستعلام عن المعاش" من القائمة الرئيسية. إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش بشكل دقيق. إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم المسجل مسبقًا. الضغط على زر "استعلام" لتظهر جميع تفاصيل المعاش الشهري، بما في ذلك الزيادات أو الخصومات إن وجدت.

وفي حال عدم امتلاك المستخدم حسابًا مسبقًا على الموقع، يمكنه التسجيل لأول مرة بسهولة عبر إدخال بياناته الشخصية مثل رقم التأمين، ورقم الهاتف المحمول، لتفعيل الحساب الإلكتروني والتمكن من الاستعلام بشكل مستمر.

تعليمات وتوجيهات لأصحاب المعاشات

وجهت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة نصائح لأصحاب المعاشات والمستفيدين لتجنب أي مشكلات أثناء عملية الصرف، أبرزها:

عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي أو مكاتب البريد، إذ إن المعاشات ستكون متاحة للسحب في أي وقت من اليوم الأول للصرف.

الحفاظ على بطاقات الصرف الإلكتروني وعدم إعطائها لأي شخص غير موثوق به.

تجنب التعامل مع أي جهات أو أشخاص يدّعون تسهيل إجراءات الصرف مقابل رسوم مالية.

تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني أو فروع الهيئة لضمان استمرارية الصرف دون تأخير.



