من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
خدمات

بدون ضمانات.. كيف تحصل على سلفة 3 أضعاف المعاش من البريد؟

عبد العزيز جمال

أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري عن إطلاق خدمة مالية جديدة تحت اسم "خزنة"، بالتزامن مع بدء صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، تتيح لأصحاب المعاشات الحصول على سلفة فورية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، مع إمكانية السداد على أقساط مرنة تتناسب مع قدرات المستفيدين المالية.

سلفة 3 أضعاف المعاش

تأتي هذه الخدمة في إطار خطة البريد المصري لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية والتمويلية الموجهة لفئات المجتمع المختلفة، وخاصة أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت شهري. 

وتهدف الخدمة إلى توفير سيولة مالية آمنة وسريعة لمواجهة النفقات الطارئة دون الحاجة إلى اللجوء لمؤسسات تمويل غير رسمية أو الدخول في إجراءات ضمان معقدة.

وأوضح البريد المصري أن الخدمة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد متطلبات الحياة اليومية، من خلال تمويل فوري بشروط ميسرة وسداد مرن.

آلية عمل خدمة “خزنة”

تُقدم الخدمة وفقًا للآلية التالية:

  • تمويل فوري يصل إلى 3 أضعاف المعاش الشهري.
  • مدة سداد مرنة تمتد حتى 6 أشهر.
  • لا حاجة لضمانات إضافية بخلاف استيفاء شروط الأهلية الأساسية.

وتُعد هذه الآلية واحدة من أكثر الحلول التمويلية بساطة وسرعة، إذ يحصل المستفيد على المبلغ خلال فترة قصيرة بعد التقديم، ويبدأ السداد من الشهر التالي مباشرة من خلال خصم الأقساط من المعاش.

شروط الاستفادة من خدمة خزنة

حددت الهيئة القومية للبريد المصري مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من خدمة خزنة، وتشمل ما يلي:

  • أن يكون لدى المستفيد حساب فضي للمعاشات في البريد المصري.
  • أن يمتلك بطاقة ميزة للمعاشات سارية.
  • انتظام تحويل المعاش لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل.
  • ألا يقل الحد الأدنى للمعاش الشهري عن 2500 جنيه.

وأكدت الهيئة أن هذه الشروط تضمن سهولة الإجراءات دون الحاجة إلى أي مستندات أو ضمانات إضافية.

طرق التقديم للحصول على السلفة

أتاحت الهيئة القومية للبريد المصري عدة قنوات رسمية للتقديم على خدمة "خزنة"، تشمل ما يلي:

  • زيارة أقرب فرع بريد لتقديم الطلب مباشرة.
  • الاتصال بالخط الساخن 19524 للاستفسار أو التسجيل المبدئي.
  • التواصل عبر واتساب على الرقم: 01005759825.
  • التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للبريد المصري من خلال الحساب الشخصي للمستفيد.

صرف معاشات نوفمبر 2025 وربطها بالخدمة

وأوضحت الهيئة أن خدمة "خزنة" تتزامن مع بدء صرف معاشات نوفمبر 2025، والتي يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
وتتم عمليات الصرف من خلال:

  • ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات.
  • مكاتب البريد المصري والفروع البنكية المشاركة.
  • المحافظ الإلكترونية والكروت البنكية لتجنب الزحام في مكاتب الصرف.

وأكدت الهيئة أن الخدمة الجديدة متاحة فور استلام المعاش أو في أي وقت لاحق خلال الشهر، بما يوفر مرونة كاملة للمستفيدين في إدارة احتياجاتهم المالية.

أهداف خدمة “خزنة” من البريد المصري

أكد البريد المصري أن أهداف الخدمة تتلخص في النقاط التالية:

  • تعزيز الشمول المالي وتمكين المواطنين من الحصول على خدمات مصرفية متطورة.
  • توفير سيولة فورية وآمنة لأصحاب المعاشات دون تعقيدات.
  • تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة تتناسب مع القدرات المالية للمستفيدين.
  • المساهمة في تخفيف الضغوط المعيشية وتعزيز الاستقرار المالي للأسر.

وأشار البريد إلى أن خدمة "خزنة" تمثل نقلة نوعية في الخدمات المالية الموجهة لفئة أصحاب المعاشات، كونها تجمع بين السهولة في الإجراءات والمرونة في السداد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية الاحتياجات اليومية دون اللجوء إلى الاقتراض التقليدي.

خزنة الهيئة القومية للبريد المصري سلفة 3 أضعاف المعاش آلية عمل خدمة "خزنة شروط الاستفادة من خدمة خزنة

