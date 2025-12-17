سادت حالة من الحذر على أسعار الذهب، مع محدودية واضحة في حركة الأسعار داخل السوق المحلية.

وتحرّك الذهب خلال تعاملات أمس في نطاق ضيق، حيث لم تتجاوز التغيرات السعرية نحو 30 جنيهًا صعودًا أو هبوطًا، في ظل غياب محفزات قوية تدفع الأسعار لاتجاه واضح.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ترقب الأسواق العالمية صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، والتي من شأنها أن تؤثر على مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة وحتى عام 2026.

وتفضل الأسواق حاليًا تبني نهج الترقب، خاصة في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التي أكد خلالها أن غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة يرون أن مخاطر تباطؤ سوق العمل باتت أكثر تأثيرًا من مخاطر التضخم.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4308 دولارات



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4929 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5750 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6571 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 46 ألف جنيه.

توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.



في المقابل، يُرجّح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن تصاعد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من جاذبية الذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.



ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.



ولا يزال عدد من المحللين يستهدفون وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، بينما تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع ترجيحات أكثر تفاؤلًا بوصولها إلى 100 دولار.