أول رد من شيرين عبد الوهاب على أنباء تدهور حالتها الصحية

طمأنت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها فى مصر والوطن العربى على حالتها الصحية .

ونشرت شيرين بيانًا عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام» قالت فيه: «جمهورى الحبيب الغالى فى جموع الوطن العربى أنا بخير الحمد لله وفى بيتى، وكل الكلام اللى بيتم ترويجه على صفحات السوشيال ميديا عن تدهور حالتى الصحيه كلام غير صحيح».

بيان شيرين عبد الوهاب



وتابعت : جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الاشاعات السخيفه .

ومؤخرًا، تداولت، خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، صورة للمطربة شيرين عبدالوهاب ظهرت فيها على سرير مستشفى وتتلقى المحاليل، ما أثار حالة من الذعر بين جمهورها.

وتبين أن الصورة المتداولة لـ شيرين عبدالوهاب، وهى داخل المستشفى، مفبركة عن طريق الذكاء الاصطناعى.