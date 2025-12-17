باكستان تدعو إلى احترام وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل

دعت باكستان إلى احترام وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل دون القيام بأي أعمال عسكرية من جانب واحد.



وأكد الممثل الدائم لباكستان لدى منظمة الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد - في إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط - أن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة لا يزال أمرا ضروريا، بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق.



وقال أحمد - حسبما ذكر راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم الأربعاء - إنه يجب أن تبدأ عمليات إعادة الإعمار بدون تأخير، وأيضا بدون تهجير قسري أو تقسيم للأراضي الفلسطينية المحتلة.. مشددا على أنه يجب أن تؤدي العملية السياسية المحددة زمنيا ولا رجعة فيها إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتواصلة على أساس حدود ماقبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.



وأضاف أحمد أن باكستان تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع من أجل نيل الكرامة والعدالة وتقرير المصير، وأيضا من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا للشرعية الدولية.

