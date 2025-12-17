مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً ما ورد في مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن الزعم بوجود هتافات في إحدى المناطق.

وأكد المصدر أن المقطع مفبرك بالكامل، وقد تم فحصه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين عليه.

وأشار المصدر إلى أن هذا الفيديو يأتي في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات، مما يعكس حالة إفلاس هذه الجماعة.

وأضاف أن الجهات المختصة تتخذ حالياً الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي هذه المزاعم.