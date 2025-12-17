تطوير الإيقاع .. حسن المستكاوي يُثير الجدل بشأن النشيد الوطني

أثار الناقد الرياضي حسن المستكاوي الجدل، بشأن النشيد الوطني لمصر.

وكتب المستكاوي عبر إكس: “‏أرجو ألا أكون متجاوزًا ‏هل يمكن أن يكون نشيدنا الوطني “بلادي بلادي لك حبي وفؤادي” بإيقاع أسرع وأكثر حماسًا؟ ‏هذه ليست دعوة لتغيير النشيد وإنما فقط تطوير الإيقاع .. ففي كل مرة أسمع النشيد أسبقه بحماسي”.

وحقق منتخب مصر فوزاً مستحقاً على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد القاهرة الدولى استعداداً لكأس أمم إفريقيا فى المغرب.

وافتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني إلى زيزو الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد محمود صابر الكرة داخل الشباك.

وأدرك منتخب نيجيريا هدف التعادل فى الدقيقة 45+3، بعدما مرت الكرة من تحت يد محمد الشناوي ويتابعها لاعب نيجيريا على الفور ويسجل هدف التعادل.

وأضاف منتخب مصر الثاني فى الدقيقة 53، بعد كعب من زيزو يستغلها مصطفي محمد بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء فتسكن شباك منتخب نيجيريا.