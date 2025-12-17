شادي محمد: حسام حسن قدّم مباراة فنية كبيرة أمام نيجيريا.. وكلنا في ضهر منتخب مصر

أكد شادي محمد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، دعمه الكامل للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، مشيدًا بالأداء الذي قدّمه المنتخب خلال مواجهة نيجيريا، ومطالبًا بضرورة الابتعاد عن التعصب ودعم المنتخب الوطني قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا.

وقال شادي محمد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة "CBC":

"أحيي أداء حسام حسن في مباراة اليوم أمام نيجيريا، ومستغرب من بعض الآراء المحبطة، ولازم في الوقت ده نتخلى عن الألوان ونقف خلف المنتخب. حسام قدم مباراة فنية كبيرة وجرب لاعبين كثيرين قبل البطولة ودخلهم أجواء المباريات القوية".

وأضاف أن حسام حسن اعتمد على الضغط من الأمام ومن وسط الملعب، مشيرًا إلى أن التغييرات التي أجراها في الشوط الثاني كانت مؤثرة، موضحًا: "من المهم أن تذهب البطولة بعد الفوز على فريق كبير بحجم نيجيريا، لأن الانتصار دايمًا يجلب انتصارًا آخر".

وأكد شادي محمد أن منتخب مصر كان دائمًا مصدر سعادة للشعب المصري، قائلًا: "كلنا في ظهر منتخب مصر، وبعيدًا عن الألوان، المنتخب كان سبب البسمة للشعب المصري، وكانت الأعلام منتشرة في الشوارع".

وتحدث نجم الأهلي السابق عن أفضل فترات الكرة المصرية، معتبرًا أن بطولة أمم أفريقيا 2008 شهدت أفضل أداء في تاريخ المنتخب، قائلًا: "أفضل كرة قُدمت في تاريخ مصر كانت في 2008، أداء ورجولة، ومباراة أنجولا تحديدًا، عندما شغّل حسن شحاتة أغنية شيرين (مشربتش من نيلها) وغادر الغرفة، وكلنا تأثرنا".

واختتم شادي محمد تصريحاته برسالة تفاؤل ودعوة للوحدة، قائلًا: "لما نُصفّي النوايا ونحب الخير لبعض ونرجع لأصولنا ونلتف كلنا حول منتخب مصر، ربنا هيكرمنا. أنا متفائل بمنتخب مصر، وقدمنا مباراة جيدة أمام نيجيريا، وعجبني جدًا أداء محمد هاني، خاصة في كرة الهدف الأول، وهو لاعب هادئ ويكتسب خبرات، وكمان مصطفى محمد وأداءه وما فعله بعد الهدف مع حسام حسن".

وأشار إلى أن حسام حسن تحدث مع اللاعبين قبل المباراة عن نتائج المنتخب في كأس العرب، وطالبهم بتقديم أداء يُنسي الجماهير ما حدث، مؤكدًا في ختام حديثه ثقته في وصول منتخب مصر إلى المباراة النهائية في بطولة أمم أفريقيا المقبلة.