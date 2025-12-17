أمم أفريقيا 2025.. قوائم المجموعة الخامسة.. محاربو الصحراء يتحدون الخيول البوركينية .. والسودان و غينيا الاستوائية قوى قادمة بقوة

أيام قليلة وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية - فى نسختها رقم 35 بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا .



وتقام البطولة على الأراضي المغربية في نسخة تُعد من بين الأكثر ترقبًا - في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الأفريقية - وارتفاع سقف الطموحات لدى المنتخبات المشاركة.



وتحمل النسخة الحالية أهمية خاصة - سواء من حيث المستوى الفني المتوقع أو من حيث التنظيم - في ظل امتلاك المغرب بنية تحتية متميزة وملاعب حديثة تستوفي أعلى المعايير الدولية خاصة أن المغرب من الدول التى ستسضيف بطولة كأس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال .





وتشهد البطولة مشاركة نخبة من النجوم المحترفين في كبرى الدوريات الأوروبية - ما يرفع من القيمة الفنية للمنافسات ويزيد من حدة الصراع على اللقب.



نظام البطولة



تُقام البطولة بنظام دور المجموعات - حيث يتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات - تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

يتأهل إلى دور الـ16:

أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة

بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ثم تُستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ16 - مرورًا بربع النهائي ونصف النهائي - وصولًا إلى المباراة النهائية التي تحدد بطل القارة.

ويواصل موقع صدي البلد نشر قوائم المنتخبات بالكامل من خلال نشر قوائم كل مجموعة والصراع المنتظر فى كل مجموعة .. وفى المجموعة الخامسة تشهد صراعا قويا بين الجزائر التى تشتهر بمحاربي الصحراء و مع بوركينا فاسو التى تشتهر بالخيول البوركينية وسط تحفز كبير من غينيا الاستوائية و السودان .



قوائم المجموعة الخامسة :

قائمة الجزائر



حراسة المرمى: لوكا زيدان - أسامة بن بوط - أنتوني ماندريا .

الدفاع: رفيق بلغالي - ريان آيت نوري - يوسف عطال - مهدي دورفال - جاوين حجام - زين الدين بلعيد - رامي بن سبعيني - سمير شرقي - عيسى ماندي - محمد أمين توجاي -

الوسط: إسماعيل بن ناصر - رامز زروقي - آدم زرقان - هشام بوداوي - حسام عوار - إبراهيم مازا - فارس شايبي.

الهجوم: محمد أمين عمورة - إيلان قبال - رياض محرز - أنيس حاج موسى - عادل بولبينة - منصف بقرار - بغداد بونجاح - رضوان بركان .

قائمة بوركينا فاسو



حراسة المرمى: هيرفي كوفي - كيليان باسبا - سفيان فريد.

خط الدفاع: يعقوبا ناصر - نجالو أدامو - دايو إيسوفو - إدموند تابسوبا - عيسى كابوري - أرسين كواسي - ستيف ياجو - عبدول رشيد.

لاعبو الوسط: إسماعيل ويدراوجو - سعيدو سيمبوري - إبراهيما بلاتي توريه - فابريس سانجاري - ستيفان عزيز كي - سيدريك بادولو - زوجرانا محمد.

خط الهجوم: بيرتراند تراوري - جورجي مينونجو - دانجو واتارا - سيرياك إيري - كابوري لاندري - فرانك تراوري - أوسيني بودا.

قائمة غينيا الإستوائية



حراسة المرمى: جيسوس أونو– مانويل سابونجا– أيتور إمبالا

خط الدفاع: إستيبان أوروزكو– مارفين إنيبوه– كارلوس أكابو – ساؤول كوكو– باسيليو ندونج – ميشيل نجاه– نيستور سيرنا– شارلز إندو – خافيير موم .

لاعبو الوسط: يانيك بويلا– عمار ماسكاريل– أليكس ماسوجو – أليكس بالبوا– خوسيه ماشين – بيدرو أوبيانج – سانتياجو إنيمي .

خط الهجوم: إيبان سالفادور– خوسيتي ميراندا – جايل أكوجو – جوزيه نبيل– لوسيمي نلافو – دوريان جونيور – لورين زونيجا– إيميلو نسوي.

قائمة السودان



حراسة المرمى: علي أبو عشرين - محمد أبو جا - منجد النيل.

الدفاع: محمد أرنق - الطيب عبد الرازق - مصطفى كرشوم - ياسر عوض - بخيت خميس - مازن محمدين - عوض زايد - أحمد طبنجة -محمد كسِرى.

لاعبو الوسط: أبو عاقلة عبد الله - والي الدين خضر - عبد الرؤوف يعقوب - عمار طيفور- صالح عادل- موسى كانتي - شادي عزالدين - عامر عبدالرحمن.

خط الهجوم: ياسر مزمل - محمد عبد الرحمن - جون مانو - محمد عيسى - أبو بكر عيسي - الجوزولي نوح - محمد أسد.