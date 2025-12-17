قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية

حزب الله
حزب الله
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي الليطاني نهاية العام.


وأوضحت القناة أن مسؤولون إسرائيليون أكدو أن حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية، وأن الدعم الأمريكي لعمل عسكري إسرائيلي واسع ضد حزب الله يتراجع في هذه المرحلة، وواشنطن ترى إمكانية منع التصعيد مع حزب الله.


ومثل رجلان بريطانيان من أصول لبنانية أمام محكمة في لندن بعد توجيه اتهامات لهما بالانتماء إلى حزب الله المصنف منظمة محظورة في بريطانيا إضافة إلى حضور معسكرات تدريب إرهابية كما وجهت لأحدهما تهمة المساعدة في تأمين قطع تستخدم في الطائرات المسيرة

واتهم أنيس مكي البالغ من العمر أربعين عاماً بحضور معسكر تدريب إرهابي في قاعدة بركة جبور الجوية بلبنان عام 2021 والمشاركة في التحضير لأعمال إرهابية والانتماء إلى حزب الله إضافة إلى التعبير عن دعمه لحزب الله وحركة حماس الفلسطينية المصنفة محظورة في المملكة المتحدة.

كما اتهم محمد هادي قصير البالغ من العمر ثلاث وثلاثين عاماً بالانتماء إلى حزب الله وحضور معسكر تدريب في منطقة بافليه بجنوب لبنان عام 2015 إضافة إلى معسكر آخر في قاعدة بركة جبور الجوية عام 2021 وقد دفع قصير ببراءته من التهم الموجهة إليه

وقالت المدعية العامة كريستل بوس أمام محكمة وستمنستر إن قصير كان عضواً متجذراً في حزب الله مشيرة إلى العثور على صور تُظهره يتلقى تدريبات في معسكر يخضع لسيطرة حزب الله ويشارك في تدريبات على احتجاز رهائن عام 2015

وأضافت بوس أن مكي كان يتمتع بإمكانية الوصول إلى شبكة واسعة تابعة لحزب الله مرتبطة بتسهيل الحصول على قطع تُستخدم في الطائرات غير المأهولة المسيّرة

وقرر القاضي بول غولدسبرينغ إبقاء المتهمين قيد الاحتجاز إلى حين مثولهما مجدداً أمام محكمة أولد بيلي في لندن في السادس عشر من يناير المقبل

وكان الرجلان قد أوقفا في منزليهما بلندن خلال شهر أبريل الماضي ثم أُعيد اعتقالهما الأسبوع الماضي عقب توجيه الاتهامات رسمياً إليهما

وقال القائد دومينيك مورفي رئيس شرطة مكافحة الإرهاب بلندن في بيان صدر قبل جلسة الثلاثاء إنه يود طمأنة الجمهور إلى أنه لا يقيم وجود تهديد مستمر على عامة الناس نتيجة أنشطة هذين الشخصين

القاهرة الإخبارية حزب الله لبنان

