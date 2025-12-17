انطلاق ماراثون جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر» انطلاق عملية التصويت في الداخل، بالتزامن مع إسدال الستار على تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد ديمقراطي متكامل تتسلم فيه لجان المحافظات الراية من السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة، لاستقبال الناخبين وحسم المقاعد المتبقية، تمهيدًا لاستكمال تشكيل الغرفة التشريعية الأولى، على أن تستمر عملية التصويت على مدار يومين وسط إجراءات تنظيمية دقيقة.

وكان اليوم الختامي لتصويت المصريين بالخارج قد شهد إقبالًا من أبناء الجاليات على مقار البعثات الدبلوماسية، حيث استمرت عملية الاقتراع حتى التاسعة مساءً وفق توقيت كل دولة، ومع غلق الصناديق بدأت اللجان الفرعية في السفارات فورًا أعمال الفرز، وكانت نيوزيلندا أول دولة تنهي التصويت نظرًا لفارق التوقيت، وذلك تحت متابعة غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وتشهد جولة الإعادة في الداخل منافسة قوية داخل 55 دائرة انتخابية لم تُحسم في الجولة الأولى، حيث يتنافس 202 مرشح على 101 مقعد متبقٍ، بعد فوز 40 مرشحًا في الجولة الأولى بواقع 4 مستقلين و36 مرشحًا حزبيًا، وسط إشراف قضائي كامل وإجراءات مشددة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وتشمل الخريطة الانتخابية لهذه الجولة 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، إضافة إلى محافظات القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، ودمياط، على أن يستمر التصويت حتى مساء الخميس، لتبدأ بعدها عمليات الفرز وتجميع الأصوات، تمهيدًا لإعلان النتيجة الرسمية النهائية يوم 25 ديسمبر الجاري.