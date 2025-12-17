قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
انطلاق ماراثون جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر» انطلاق عملية التصويت في الداخل، بالتزامن مع إسدال الستار على تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد ديمقراطي متكامل تتسلم فيه لجان المحافظات الراية من السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة، لاستقبال الناخبين وحسم المقاعد المتبقية، تمهيدًا لاستكمال تشكيل الغرفة التشريعية الأولى، على أن تستمر عملية التصويت على مدار يومين وسط إجراءات تنظيمية دقيقة.

وكان اليوم الختامي لتصويت المصريين بالخارج قد شهد إقبالًا من أبناء الجاليات على مقار البعثات الدبلوماسية، حيث استمرت عملية الاقتراع حتى التاسعة مساءً وفق توقيت كل دولة، ومع غلق الصناديق بدأت اللجان الفرعية في السفارات فورًا أعمال الفرز، وكانت نيوزيلندا أول دولة تنهي التصويت نظرًا لفارق التوقيت، وذلك تحت متابعة غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وتشهد جولة الإعادة في الداخل منافسة قوية داخل 55 دائرة انتخابية لم تُحسم في الجولة الأولى، حيث يتنافس 202 مرشح على 101 مقعد متبقٍ، بعد فوز 40 مرشحًا في الجولة الأولى بواقع 4 مستقلين و36 مرشحًا حزبيًا، وسط إشراف قضائي كامل وإجراءات مشددة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وتشمل الخريطة الانتخابية لهذه الجولة 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، إضافة إلى محافظات القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، ودمياط، على أن يستمر التصويت حتى مساء الخميس، لتبدأ بعدها عمليات الفرز وتجميع الأصوات، تمهيدًا لإعلان النتيجة الرسمية النهائية يوم 25 ديسمبر الجاري.

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المهندسة فاتن صلاح سليمان

العيش الشمسي والطعمية والملوخية.. ممارسات تراثية بطريقها للتسجيل باليونسكو

المستشار أحمد طلبة

رئيس لجنة متابعة انتخابات جنوب القاهرة: انتظام عملية التصويت

جانب من المؤتمر

الانتخابات بالإسماعيلية.. تأخير فتح لجان التل الكبير بسبب الأحوال الجوية

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

