وفاة شقيق الدكتور مجدي عاشور في آخر يوم من رمضان.. وتشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة

أعلن الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، وفاة شقيقه الأكبر الحاج حسين عاشور، وذلك آخر يوم من شهر رمضان المبارك.

ونعى عاشور شقيقه عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل الليلة إلى رحمة الله تعالى أخي الأكبر الحاج حسين عاشور”، مشيرًا إلى أنه رغم عدم إنجابه، إلا أنه كان مثالًا في الكرم والالتزام، ومواظبًا على الصلوات وقراءة القرآن، وبارًا بوالديه، وواصلًا لرحمه.

ودعا له بأن يتقبله الله في الصالحين، وأن يغمره برحمته ببركة الشهر الكريم، وأن يجعل مرضه رفعة له عند الله.

وأوضح أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة، على أن يُدفن بمقابر الأسرة بالغفير خلف مسجد أبي المكارم بطريق صلاح سالم، فيما يقتصر العزاء على المقابر