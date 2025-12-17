بيزنق علينا هيقلبنا.. مطرية شهيرة تروي تفاصيل تهور سائق نقل أعلى دائري الجيزة

تفحص الأجهزة الأمنية مقطعي فيديو نشرتهما المطربة إيناس عز الدين عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تهور سائق سيارة نقل أعلى الطريق الدائري بالجيزة بعد قيادته بسرعة جنونية غير مراعيا حمولته بالزلط بخلاف عدم حمل السيارة للوحات معدنية.

وقالت المطربة إيناس عز الدين في منشور على فيسبوك: " النقل دي ماشية دلوقتي حالاً على الدائري بعد مخرج الطريق السياحي في اتجاه البحر الاعظم و زي ما انتوا شايفين بدون اي نمر لا قدام ولا ورا و محمل طوب و زلط كبير و ماشي بسرعة خزعبلية و فضل يزنق علينا و الطوب و الزلط بكل حجمه يقع منه على العربية عندنا و هيكسر الازاز و زنق علينا و كنا هنتقلب و بعدها فضل يطاردنا بالنقل علشان يقلبنا علشان احمد فتح الإزاز بيقوله انت كنت هتقلبنا راح مزنق تاني ما اعرفش شاربين ايه ولا متنيلين ايه ومن غير النمر قدام ولا ورا ولا حتى مركبهم في اي حتة يعني لو الواحد جراله حاجة ولا اتقلبت العربية بيه بسببهم ماحدش هيعرف يجيبهم علشان مافيش نمر ولا حاجة تدل على اصحاب العربية".