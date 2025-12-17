احذرها أثناء الأمطار.. إجراءات تنقذ حياتك على الطريق

مع موجات الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة، تصبح قيادة السيارات على الطرق تحديًا كبيرًا، خصوصًا مع انخفاض الرؤية وزيادة مسافات التوقف.

حذر اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، خلال صباح الخير يا مصر علي القناة الأولي من الإهمال في فحص السيارة قبل التحرك، مؤكدًا أن عدم الالتزام بالإجراءات الأساسية قد يؤدي إلى حوادث جسيمة.

التأكد من كفاءة الفرامل والإطارات

أوضح اللواء هشام، أن أول خطوات الأمان تتمثل في:

فحص كفاءة الفرامل اليدوية والهوائية.

التأكد من صلاحية الإطارات وضبط ضغط الهواء المناسب لها، لضمان التوازن والثبات على الطرق المبتلة.

مساحات الزجاج الأمامي والخلفي

أكد الخبير المروري أهمية أن تعمل مساحات الزجاج الأمامي والخلفي بكفاءة عالية، لمنع تراكم المياه التي قد تعيق الرؤية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، ما يقلل بشكل كبير من مخاطر الحوادث.

مستلزمات الأمان داخل السيارة

نصح اللواء هشام بضرورة توافر أدوات الأمان داخل السيارة، والتي تشمل:

طفاية الحريق.

المثلث العاكس.

حقيبة الإسعافات الأولية.

وأشار إلى أن وجود هذه الأدوات قد يكون الفارق بين التعامل الآمن مع أي طارئ مفاجئ على الطريق أو وقوع حوادث خطيرة.

الالتزام بالإجراءات لتقليل الحوادث

وأكد الخبير المروري على أن الالتزام بالإجراءات البسيطة قبل وأثناء القيادة في الأمطار يساهم بشكل مباشر في تقليل نسب الحوادث والحفاظ على أرواح السائقين والركاب.

انخفاض درجات الحرارة وأمطار على معظم المحافظات

وفي سياق متصل،أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة منخفض في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة

أوضحت غانم، خلال مداخلة للقناة الأولى، أن:

العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 20 درجة مئوية.

الصغرى تصل إلى 12 درجة، مع أجواء باردة إلى شديدة البرودة ليلًا.

المدن الجديدة تسجل 10 درجات، وشمال الصعيد بين 7 و8 درجات.

سقوط الأمطار

سيناء والسواحل الشمالية الشرقية: أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا.

الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس: أمطار خفيفة إلى متوسطة.

القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق البحر الأحمر: فرص لأمطار خفيفة.

نشاط الرياح والملاحة البحرية

أشارت غانم إلى نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ويتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس.

أقل درجات الحرارة اليوم

سانت كاترين: العظمى 11 درجة والصغرى درجة واحدة فقط.