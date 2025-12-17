قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي
ماهر همام: ما حدث مع منتخب مصر الثاني في كأس العرب درس قاسٍ وصعب
بدون وسطاء.. الرئيس الفنزويلي يرد على «ترامب»: الثورة مستمرة والسلطة للشعب
اتحاد منتجي الدواجن: القطاع يشهد فائض إنتاج وتراجع ملحوظ في الأسعار بأكثر من 35%|فيديو
استجابة لانتقادات الأسعار.. «فيفا» يطرح تذاكر خاصة بـ 60 دولارًا لمباريات مونديال 2026
ترامب: قدمت الكثير لإسرائيل وسأظل صديقًا ومدافعًا عن الشعب اليهودي
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. اغتنم ثوابها في حياتك
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط بتوقيع 59 دولة
ماهر همام: تجربة نيجيريا جاءت في توقيت مهم.. و«أمم أفريقيا» تحتاج لخبرات كثيرة |فيديو
مجدي طلبة: منتخب مصر مُؤهل لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس الأمم الإفريقية
رحيل مُتوقع .. إعلامي يكشف موقف ناصر منسي مع الزمالك | فيديو
اقتصاد

اتحاد منتجي الدواجن: القطاع يشهد فائض إنتاج وتراجع ملحوظ في الأسعار بأكثر من 35%|فيديو

الدواجن
الدواجن
سارة عبد الله

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن قطاع الدواجن يشهد حاليًا إنتاجًا كبيرًا، قابله تراجع ملحوظ في الأسعار نتيجة زيادة المعروض في الأسواق.

وأوضح الزيني، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ولما جبريل، أن أسعار الدواجن والبيض انخفضت خلال الفترة الأخيرة من 2024 إلى 2025، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يرجع إلى زيادة الإنتاج بنحو 25%، في مقابل انخفاض الأسعار بأكثر من 35%.

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أهمية تحقيق التوازن في منظومة الإنتاج، محذرًا من استمرار انخفاض الأسعار لفترات طويلة لما لذلك من تأثير سلبي على المنتجين.

ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن منتجي الدواجن الأسواق

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد