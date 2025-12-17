اتحاد منتجي الدواجن: القطاع يشهد فائض إنتاج وتراجع ملحوظ في الأسعار بأكثر من 35%|فيديو

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن قطاع الدواجن يشهد حاليًا إنتاجًا كبيرًا، قابله تراجع ملحوظ في الأسعار نتيجة زيادة المعروض في الأسواق.

وأوضح الزيني، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ولما جبريل، أن أسعار الدواجن والبيض انخفضت خلال الفترة الأخيرة من 2024 إلى 2025، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يرجع إلى زيادة الإنتاج بنحو 25%، في مقابل انخفاض الأسعار بأكثر من 35%.

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أهمية تحقيق التوازن في منظومة الإنتاج، محذرًا من استمرار انخفاض الأسعار لفترات طويلة لما لذلك من تأثير سلبي على المنتجين.