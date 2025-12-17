ارتفاع حرارة الجسم وتأثيرها على وظائف الجسد.. مخاطر غير متوقعة لـ«السخونية»

مع ارتفاع درجة حرارة الجسم بسبب الحمى السخونية، لا يقتصر الأمر على الشعور بالإرهاق والحرارة فقط، بل يمتد تأثيره ليشمل وظائف الجسم الحيوية المختلفة.

تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم

وكشف موقع “مايو كلينك” أن الحرارة المرتفعة يمكن أن تؤثر على القلب، الدماغ، الكلى، والجهاز العصبي، وتزيد من احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

ـ الدماغ والجهاز العصبي:

ارتفاع حرارة الجسم قد يسبب تشوشًا ذهنيًا، ضعف التركيز، القلق، أو الهذيان في الحالات الشديدة مثل ضربة الشمس، ويؤثر على الصحة العقلية والذاكرة.

ـ القلب والدورة الدموية:

ارتفاع الحرارة يزيد من معدل ضربات القلب ويضع ضغطًا إضافيًا على الدورة الدموية، ما قد يشكل خطرًا على المصابين بمشكلات قلبية مسبقة.

ـ الكلى والجهاز البولي:

فقدان السوائل عبر التعرق قد يؤدي إلى الجفاف، ما يقلل تدفق الدم إلى الكلى ويضعف وظائفها في التخلص من الفضلات وتنظيم الأملاح.

ـ أعراض عامة مصاحبة لإرتفاع حرارة الجسم:

صداع، غثيان، زيادة سرعة التنفس، احمرار الجلد، مشاكل في التعرق، وشعور بالإرهاق العام، وهي مؤشرات على الضغط الذي تتعرض له أجهزة الجسم.