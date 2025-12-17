قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد منتجي الدواجن: القطاع يشهد فائض إنتاج وتراجع ملحوظ في الأسعار بأكثر من 35%|فيديو
كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية
توتر مُتصاعد.. وزارة الدفاع التايوانية ترصد طلعات جوية وسفنًا صينية حول الجزيرة
دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ابدأ به يومك
متحف الحضارة.. بوابة مصر لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات مع أوزبكستان واليونسكو
ترامب يرشّح جوشوا رود ليكون رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكي
معاناة مزدوجة .. نازحو غزة يُواجهون أمطارًا غزيرة وطقسًا باردًا في خيام هشة |فيديو
ضياء رشوان: بنود خطة ترامب للسلام في غزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء لدى إسرائيل
حكم المسح على الخف خشية البرد في الشتاء .. دار الإفتاء توضح
ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو لخرقه اتفاق غزة باغتيــال القيادي في حماس رائد سعد|فيديو
5 أيام بين الجوع والبرد| خداع المُهربين والموت في عرض البحر.. شهادة صادمة تكشف كواليس غرق مركب المهاجرين
مصطفى الفقي: الرموز المصرية ما زالت مؤثرة في العالم العربي |فيديو
بالصور

ارتفاع حرارة الجسم وتأثيرها على وظائف الجسد.. مخاطر غير متوقعة لـ«السخونية»

آية التيجي

مع ارتفاع درجة حرارة الجسم بسبب الحمى السخونية، لا يقتصر الأمر على الشعور بالإرهاق والحرارة فقط، بل يمتد تأثيره ليشمل وظائف الجسم الحيوية المختلفة. 

وكشف موقع “مايو كلينك” أن الحرارة المرتفعة يمكن أن تؤثر على القلب، الدماغ، الكلى، والجهاز العصبي، وتزيد من احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

ـ الدماغ والجهاز العصبي:
ارتفاع حرارة الجسم قد يسبب تشوشًا ذهنيًا، ضعف التركيز، القلق، أو الهذيان في الحالات الشديدة مثل ضربة الشمس، ويؤثر على الصحة العقلية والذاكرة.

ـ القلب والدورة الدموية:
ارتفاع الحرارة يزيد من معدل ضربات القلب ويضع ضغطًا إضافيًا على الدورة الدموية، ما قد يشكل خطرًا على المصابين بمشكلات قلبية مسبقة.

ـ الكلى والجهاز البولي:
فقدان السوائل عبر التعرق قد يؤدي إلى الجفاف، ما يقلل تدفق الدم إلى الكلى ويضعف وظائفها في التخلص من الفضلات وتنظيم الأملاح.

ـ أعراض عامة مصاحبة لإرتفاع حرارة الجسم:
صداع، غثيان، زيادة سرعة التنفس، احمرار الجلد، مشاكل في التعرق، وشعور بالإرهاق العام، وهي مؤشرات على الضغط الذي تتعرض له أجهزة الجسم.

ارتفاع حرارة الجسم وتأثيرها على وظائف الجسد.. مخاطر غير متوقعة لـ«السخونية»

