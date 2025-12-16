طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

أعلن المخرج حسام الحسيني، نجل الفنانة نهال عنبر، انفصاله عن زوجته بعد زواج دام 21 عامًا، أثمر عن إنجاب طفلين.





وجاء الانفصال بعد فترة من الانفصال الفعلي قبل الإعلان الرسمي عن الطلاق، في أجواء هادئة وبعيدًا عن أي خلافات معلنة.





ويُعد حسام الحسيني من المخرجين الشباب الذين قدموا أعمالًا فنية لافتة خلال السنوات الماضية، وكان أحدث أعماله إخراج كليب «روقان» للفنانة نسرين طافش، والذي طُرح خلال موسم الصيف الماضي.





ولم يكشف الطرفان عن تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب الانفصال، مكتفيين بإعلان الخبر رسميًا.





