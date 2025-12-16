الأب تحول إلى ذئب .. إحالة أوراق عامل للمفتي تعدى على ابنته بسوهاج

أحالت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج، أوراق عامل للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لقيامه بمواقعة ومعاشرة صغيرته معاشرة الأزواج وحددت جلسة يوم 9 مارس 2026 للنطق بالحكم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد الشيخ نائب رئيس المحكمة، و أحمد علي صقر عضو المحكمة، و أمانة سر صلاح تمام و أحمد عبدالعال.

صغيرة تتقدم ببلاغ ضد والدها



تعود وقائع القضية رقم10231 لسنة 2025 مركز أخميم إلى تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا من " سلمى . أ . ع " 17 عاما، تتضرر فيه من والدها لقيامه بالتعدي عليها ومواقعتها أكثر من مرة بالإكراه وإفقادها عذريتها بالتهديد والتعدي عليها بالضرب.



وتوصلت تحريات النقيب محمد محمود محمد معاون وحدة مباحث مركز شرطة اخميم إلى صحة أقوال المجني عليها بأن قام والدها المتهم بهتك عرضها حال تواجدها بالمسكن بأن قام بتجريدها من ملابسها عنوة وتهديدها وعقب ذلك قام بمواقعتها ما أفقدها عذريتها وتهديدها بعدم الإبلاغ.

كما أضافت التحريات إلى أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة.