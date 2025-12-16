هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

يحتوى يمكن السردين على كم كبير من الفوائد الصحية خاصة للمخ والجهاز العصبى بفضل غناه بالدهون المفيدة كما أنه جيد لمرضى الكوليسترول.

نعرض لكم طريقة عمل صينية السردين بالزيت والليمون من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زى السكر على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية السردين

كيلو سردين طازج منظف ومغسول جيدا

3 ملعقة كبيرة زيت

عصير 2–3 ليمونات (حسب الرغبة)

3 فصوص ثوم مهروسة

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

شرائح ليمون للتزيين

طريقة عمل صينية السردين بالزيت والليمون



نظفي السردين جيدا واغسليه بالملح والفلفل الأسود ورشي عليه عصير الليمون.



وأضيفي القليل من الثوم المهروس حسب الرغبة وادهني الصينية بالزيت ورصي فيها السردين جنبًا إلى جنب.



ضعي فوق السردين باقي الزيت وعصير الليمون بحيث يُغطيه جزئيًا ثم غطيها بورقة مدهونة قليلًا بالزيت.

ضعي صينية السردين في فرن متوسط الحرارة حوالي 10 إلى 15 دقيقة حتى ينضج السردين حتى يصبح طريًا وقدمي السردين مع شرائح الليمون والخبز وبالهنا والشفا.