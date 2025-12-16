حملة رقابية مكبرة في "ابني بيتك" تسفر عن إيقاف مخالفات بناء وضبط مصنع مواد غذائية غير مرخص

شنت الأدارات المعنيه بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، بقيادة المهندس بيشوى القس يعقوب نائب رئيس الجهاز، حملة رقابية وتفتيشية مكبرة وموسعة على منطقة ابني بيتك .

وذلك في إطار الجهود المستمرة لفرض سيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري والتخطيط العمراني السليم وبناءا علي تعليمات مشددة من المهندس محمد عبد المقصود رئيس الجهاز.

وأسفرت الحملة عن إيقاف ومصادرة مواد بناء مخالفة: تمكنت الحملة من رصد وإيقاف أعمال بناء مخالفة للقوانين والاشتراطات المعمول بها في أكثر من قطعة أرض. وقد تم التحفظ على مواد البناء المخالفة، بما في ذلك حديد التسليح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بجانب التصدي لتغيير النشاط، حيث تم التعامل الفوري مع عدد من المحاولات لتحويل وحدات ذات نشاط سكني إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للتخصيص العمراني. وتؤكد الأجهزة التنفيذية على الاستمرار في تعقب كل من يخالف شروط استخدام الأراضي والوحدات.

اكتشاف مصنع مواد غذائية مخالف

كانت أبرز نتائج الحملة هي اكتشاف مصنع لمواد غذائية يعمل داخل إحدى القطع السكنية دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المصنع المخالف وإحالته للجهات المختصة.

مواجهة العشوائية بالمولات

شملت الحملة أيضاً جولات تفتيشية داخل المولات التجارية لمواجهة وضبط كافة مظاهر العشوائية وضمان الالتزام بالنظام العام والاشتراطات التجارية.

ويؤكد السيد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز على استمرار هذه الحملات الدورية والمفاجئة لضمان الالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة للبناء والأنشطة المختلفة، مهيباً بالسادة المواطنين وأصحاب الأنشطة ضرورة الالتزام بالقانون حفاظاً على سلامتهم وسلامة القاطنين بالمنطقة.