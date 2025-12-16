قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حملة رقابية مكبرة في "ابني بيتك" تسفر عن إيقاف مخالفات بناء وضبط مصنع مواد غذائية غير مرخص

جانب من الحملة
جانب من الحملة
آية الجارحي

 شنت الأدارات المعنيه بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ، بقيادة المهندس بيشوى القس يعقوب نائب رئيس الجهاز، حملة رقابية وتفتيشية مكبرة وموسعة على منطقة ابني بيتك .

 وذلك  في إطار الجهود المستمرة لفرض سيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري والتخطيط العمراني السليم وبناءا علي تعليمات مشددة من المهندس محمد عبد المقصود رئيس الجهاز.

وأسفرت الحملة عن إيقاف ومصادرة مواد بناء مخالفة: تمكنت الحملة من رصد وإيقاف أعمال بناء مخالفة للقوانين والاشتراطات المعمول بها في أكثر من قطعة أرض. وقد تم التحفظ على مواد البناء المخالفة، بما في ذلك حديد التسليح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بجانب التصدي لتغيير النشاط، حيث تم التعامل الفوري مع عدد من المحاولات لتحويل وحدات ذات نشاط سكني إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للتخصيص العمراني. وتؤكد الأجهزة التنفيذية على الاستمرار في تعقب كل من يخالف شروط استخدام الأراضي والوحدات.

اكتشاف مصنع مواد غذائية مخالف

 كانت أبرز نتائج الحملة هي اكتشاف مصنع لمواد غذائية يعمل داخل إحدى القطع السكنية دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المصنع المخالف وإحالته للجهات المختصة.

مواجهة العشوائية بالمولات

 شملت الحملة أيضاً جولات تفتيشية داخل المولات التجارية لمواجهة وضبط كافة مظاهر العشوائية وضمان الالتزام بالنظام العام والاشتراطات التجارية.

ويؤكد السيد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز على استمرار هذه الحملات الدورية والمفاجئة لضمان الالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة للبناء والأنشطة المختلفة، مهيباً بالسادة المواطنين وأصحاب الأنشطة ضرورة الالتزام بالقانون حفاظاً على سلامتهم وسلامة القاطنين بالمنطقة.

جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ابني بيتك مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

الناتو

خبراء في الناتو يحذرون من ضعف الحوكمة وعلاقته الوثيقة بانتشار الإرهاب

أرشيفية

قفزة تاريخية.. إيلون ماسك أول ملياردير تتجاوز ثروته 600 مليار دولار

ملك الاردن

ملك الأردن يؤكد أهمية انضمام المملكة لبرنامج الدخول العالمي

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فيديو

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد