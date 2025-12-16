لمنع السير عكس الاتجاه.. تركيب مطبّات «شوكة» بعدد من المحاور بحدائق اكتوبر

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن بدء تركيب مطبّات شوكية خارقة للإطارات بعدد من المحاور والطرق الحيوية خلال الأيام الجارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز المدينة، وحرصًا من جهاز المدينة على رفع معدلات الأمان المروري والحد من السرعات الزائدة داخل المدينة.

وأوضح الجهاز أن تركيب المطبّات يهدف إلى تنظيم الحركة المرورية والحد من السلوكيات المتهورة لبعض قائدي المركبات، بما يضمن حماية أرواح السكان الملتزمين ومستخدمي الطرق.

وناشد الجهاز جميع المواطنين وقائدي المركبات: الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة والانتباه للعلامات التحذيرية الجديدة على الطرق وعدم السير عكس الاتجاه، علمًا بأن أول المطبات جارٍ تنفيذها بحارات الخدمة على طريق زويل لمنع السير عكس الاتجاه، ويلزم تجنّب التوقف المفاجئ أو المناورات الخطرة قبل المطبّات.

وأكد جهاز المدينة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين منظومة المرور وتحقيق أعلى مستويات الأمان لجميع أهالي حدائق أكتوبر.