قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
«أمهات مصر»: تكرار وقائع التحرش بأطفال المدارس ناقوس خطر يستدعي تحركًا عاجلًا
5 ساعات من الرعب.. تفاصيل سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر منازل الأهالي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لمنع السير عكس الاتجاه.. تركيب مطبّات «شوكة» بعدد من المحاور بحدائق اكتوبر

ياسر عبد الحليم
ياسر عبد الحليم
ٱية الجارحى

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن بدء تركيب مطبّات شوكية خارقة للإطارات بعدد من المحاور والطرق الحيوية خلال الأيام الجارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز المدينة، وحرصًا من جهاز المدينة على رفع معدلات الأمان المروري والحد من السرعات الزائدة داخل المدينة.

وأوضح الجهاز أن تركيب المطبّات يهدف إلى تنظيم الحركة المرورية والحد من السلوكيات المتهورة لبعض قائدي المركبات، بما يضمن حماية أرواح السكان الملتزمين ومستخدمي الطرق.

وناشد الجهاز جميع المواطنين وقائدي المركبات: الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة والانتباه للعلامات التحذيرية الجديدة على الطرق وعدم السير عكس الاتجاه، علمًا بأن أول المطبات جارٍ تنفيذها بحارات الخدمة على طريق زويل لمنع السير عكس الاتجاه، ويلزم تجنّب التوقف المفاجئ أو المناورات الخطرة قبل المطبّات.

وأكد جهاز المدينة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين منظومة المرور وتحقيق أعلى مستويات الأمان لجميع أهالي حدائق أكتوبر.

تنظيم الحركة المرورية مدينة حدائق أكتوبر منظومة المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

وفاة شقيقة عادل امام

بعد وفاتها.. من هي إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام ؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

محافظ الغربية

على مدار 4 ساعات.. محافظ الغربية يتجول بشوارع طنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد